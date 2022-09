Ana Obregón sigue intentando aceptar la muerte de su hijo, Álex Lequio, que falleció el 13 de mayo de 2020 tras dos años de incansable lucha contra el cáncer. Cuando se enteraron de la enfermedad, la actriz no lo dudó. Paró su vida para irse con su hijo hasta Nueva York y empezar allí un tratamiento para superar el cáncer. Allí vivieron momentos muy duros, que ahora ha querido recordar.

La actriz recuerda con dolor los meses que pasaron en Nueva York

«💔28 𝙈𝙀𝙎𝙀𝙎 𝙎𝙄𝙉 𝙏𝙄 💔 Te acuerdas de esas fotos Aless? Las hicimos tal día como hoy, el 13 de septiembre de 2018 en Nueva York. Llevabas 7 meses luchando con coraje y una sonrisa contra el cáncer: 30 sesiones de quimio, 30 de radioterapia, y cientos de horas de hospital. Yo solamente te sujetaba la mano admirando cada segundo de tu valentía 🙏🏽 Si miras estas fotos parecen una madre y su hijo felices en un viaje de placer a Nueva York cenando en nuestro restaurante favorito», empieza diciendo totalmente rota.

Habían permanecido allí meses y meses. Todo ese tiempo se había basado en pasar mucho tiempo en el hospital, pero llegó un momento en el que pudieron viajar de vuelta a España: «Pero no, la realidad era otra, por fin nos dejaban regresar a España, a casa, con los nuestros, para terminar el tratamiento», continúa explicando con unas fotos en las que vemos a madre e hijo sonrientes.

Poco después pudieron volver a España para seguir con el tratamiento

De esa sonrisa que tiene en la foto recuerda que no era una sonrisa real, porque lo que sentía en ese momento era dolor, mucho dolor: «Cuánto dolor puede llegar a esconder una sonrisa!! Aquí sigo sin ti, amor de mi vida, añadiendo meses a tu AUSENCIA, con un dolor que con el tiempo aumenta con una intensidad insoportable y un amor de madre que con el tiempo se multiplica por infinito. #sinti #28 #meses #ausencia #amor #eterno #madre #hijo #alessforever 💔».

Hace justo dos años y cuatro meses que Ana Obregón y Alessandro Lequio tuvieron que dar el último adiós a su hijo, que apenas tenía 27 años cuando murió. Desde ese día, la actriz no ha parado de recordar a su hijo y de hacerle homenajes. Ha querido recordar ahora los días difíciles que vivieron en Nueva York justo cuando acaba de volver de Roma, una ciudad a la que suele viajar con amigos y que le siente muy bien. Lo hace obligada por su amiga Susana Uribarri, que sabe cómo está viviendo Ana la ausencia de su hijo: «Roma siempre es una buena idea con tu gran y querida amiga @susanauribarri. Ella ha conseguido sacarme de mi retiro de 3 meses que he roto en pocas ocasiones, para escribir este libro en el que me estoy dejando el alma. Es un viaje doloroso lleno de amor de una madre y su hijo. Un libro que cuyo beneficio ira destinado a la Fundacion Aless Lequio.🙏🏽⭐️», reconocía hace unos días.