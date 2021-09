Ana Obregón está ultimando sus días de vacaciones en Mallorca y nos muestra uno de sus últimos chapuzones en una espectacular piscina

Está siendo un verano muy diferente para Ana Obregón. Si el pasado año fue uno de los más tristes al tener que enfrentarse a la muerte e su hijo, Álex Lequio, este 2021 tampoco ha sido nada fácil. Hay que recordar que su madre también falleció hace escasos meses, siendo otro de los momentos más duros de su vida. A pesar de estos golpes que le está dando la vida, la actriz y presentadora está intentando retomar las riendas de su vida en la medida de lo posible. Este verano la hemos visto volver a viajar. Hizo una escapada a Italia junto a su amiga y mánager Susana Uribarri. Ahora está disfrutando de los últimos días de verano en Mallorca, lugar al que acude todos los veranos desde hace ya muchos años.

La actriz comparte cómo están siendo sus últimos días en Mallorca

Ana Obregón ha compartido una fotografía de uno de sus últimos chapuzones en una espectacular piscina con vistas al mar. A pesar de estar en un enclave idílico, la polifacética artista no lo disfruta y sigue teniendo en mente a su único hijo. «Últimos bañitos sin sol, sin retoques , sin maquillaje ni en la cara ni en el alma pero con tu luz infinita en mi corazón . #alessforever💔«, ha escrito junto a la fotografía en la que presume de cuerpo enfundada en un bañador blanco.

Si todos los años era ella quien inauguraba el verano con sus espectaculares posados en bikini, ahora nos tenemos que conformar con lo que comparte en sus redes sociales. Lo cierto es que a juzgar por la fotografía que ha subido en su perfil de Instagram, ya los veranos no son lo mismo para ella que en años anteriores. Algo de lo que ha dejado constancia en cada una de sus publicaciones.

El recuerdo de Ana Obregón con la mascota de Álex Lequio

Hace unos días, Ana Obregón también compartió un bonito recuerdo: una foto suya junto a Luna, el perrito de su hijo y que falleció poco tiempo después que Aless. De hecho no es una imagen cualquiera, sino que fue la última junto a la mascota de su hijo. «No creas que no me acuerdo de ti , Lunita. Es que a veces el corazón no da para más tristeza. Esta es nuestra ultima foto juntas aquí , pero tú sabes que muchas noches escucho tus ladridos de cariño correteando con Aless en algún lugar , no muy lejos de mi. Con tus ladridos y tus risas Aless , por fin puedo dormir.#luna#aless #forever 💔», escribía en esta fotografía.

A pesar de todos estos recuerdos que comparte en sus redes, también nos deja colarnos en sus días de este verano, de sus escapadas en la compañía de su amiga y en cómo se enfrenta cada año de nuevo al dolor de la época estival sin su hijo.