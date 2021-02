La actriz ha recordado a su hijo Aless en el mensaje de felicitación que ha enviado a su padre por su 95 cumpleaños.

El 18 de febrero, Ana Obregón ha celebrado un día muy especial: el 95 cumpleaños de su padre, Antonio García Fernández. Un motivo muy especial por el que ha salido de su casa de La Moraleja, donde lleva meses prácticamente recluida y ajena a la vida pública, para acompañar a sus padres en esta fecha señalada.

La actriz ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que se la puede ver acompañando a sus progenitores con la tarta de cumpleaños. En ella aparecen velas con el número 95. Vestida de riguroso negro, ha dedicado unas bonitas palabras a uno de los hombres más importantes de su vida. «Muchas felicidades Papá. Hoy cumples 95 años de la mano del amor de tu vida por casi 68 años», escribe en su post. En él hace una mención muy especial a su hijo Aless: «Daría el resto de mi vida por poder celebrarlo todos juntos como siempre, pero estoy segura de que alguien desde el cielo te está cantando cumpleaños feliz. Alguien que te admiraba y te quería muchísimo como todos tus hijos, nietos y bisnieto».

Hace apenas 24 horas, Ana Obregón compartía una bonita imagen de la infancia de su hijo, Álex Lequio, fallecido a consecuencia de un linfoma de Hodkin que no pudo superar. «Tu primer día en el zoo Haber sido inmensamente feliz, tanto que ya no importa no serlo jamás», escribía en su Instagram.

«Yo tuve todo porque pude darte todo mi amor», ha escrito a su hijo Álex

«He aprendido que al final tenerlo todo no significa nada material, nada que puedas etiquetar, ni el éxito, ni el poder, ni nada que conlleve la intoxicación del ego. Tenerlo todo es poder dar todo tu amor a las personas que quieres. Y yo tuve todo porque pude darte todo mi amor. La existencia es un día corto. Hay que llenar todos los recuerdos de amor por si algún día te hacen falta para poder seguir viviendo. Hoy quería compartir con vosotros un recuerdo feliz, su primer día en el zoo», recordaba.

También recientemente (el pasado 13 de febrero) rememoraba los nueve meses de la muerte de su hijo con un emotivo mensaje. «Nueve meses en mi tripita. Nueve meses en mi alma porque mi corazón dejó de latir y se fue con el tuyo. Para siempre…». Ana sigue su doloroso duelo cargada de bonitos e imborrables recuerdos de familia que comparte con sus amigos y seguidores en las plataformas digitales.