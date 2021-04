Ana Obregón ha posteado un vídeo en el que recopila todos los besos que añora de su hijo, Álex Lequio, quien falleció hace ya 11 meses.

Ana Obregón como cada día 13 desde el pasado 13 de mayo de 2020 ha recordado a su persona favorita. Álex Lequio falleció hace 11 meses, más de 330 días que a la actriz le han resultado eternos. La intérprete está tratando de recuperar poco a poco su vida, su trabajo y hasta la sonrisa, sin embargo, es muy difícil seguir adelante con su ausencia. Así lo repite la empresaria a menudo, siendo este martes cuando ha utilizado sus redes sociales para rendir un homenaje a su hijo justo el día en el que se cumple casi un año de su fallecimiento. «11 meses sin ti. 11 meses brillando cada día más intensamente en la eternidad. 11 meses plagados de miles de besos eternos que revivo cada segundo para seguir respirando. 11 meses en los que cuento cada día , porque cada día es un día menos para estar juntos en el paraíso. Y así será…», escribe Ana Obregón en su perfil de Instagram. Palabras que ha acompañado de otros hashtag: «Día del beso», «besos eternos» y «Álex forever».

Vídeo: Redes sociales

Muchos seguidores de la artista le han querido enviar todo su amor y comprensión a través de comentarios en esta publicación. Entre estos rostros destaca Toñi Moreno, que le dice «Vamos amiga. Eres inspiración» o Juan Peña que le envía mucha fuerza ante este momento tan difícil para ella: «Un dolor y una pérdida irremediable @ana_obregon_oficial se te quiere amiga». Esta estela han seguido también anónimos, comentarios que, a buen seguro, habrá agradecido Ana Obregón.

Y qué mejor homenaje a los besos, que los besos que en su día se dio con su pequeño. Ana y Álex Lequio eran muy cariñosos el uno con el otro y tenían una excelente relación madre e hijo de la que se han conocido todavía más detalles después de morir a los 27 años. A pesar de que los primeros meses para ella fueron durísimos e incluso se tuvo que ir de retiro para sacar fuerzas donde no las tenía, a final de año dio la excelente noticia de que daría las Campanadas en TVE. Millones de espectadores permanecieron pendientes de la presentadora en la cadena pública y desde entonces contados han sido los proyectos que ha ido haciendo a nivel laboral. Hace muy poco acudió a recoger su galardón a los Premios Yago, donde le otorgaron el premio de Honor a su carrera y como empuje al que había sido su año más difícil.

A su lado se ha podido ver en numerosas ocasiones a su expareja, Alessandro Lequio, al igual que a sus hermanos o su representante, Susanna Uribarri, quienes no la han dejado sola para que pudiera retomar su día a día. «Se me ha olvidado sonreír», dijo hace tan solo unos días en un photocall. Una triste confesión que sus amigos tratan de derribar, ya que no dejan de apoyarla y alentarla a que siga adelante con su rutina.