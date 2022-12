Este miércoles, SEMANA publicaba en exclusiva en su edición papel que José Ortega Cano ha rehecho su vida tras su divorcio con Ana María Aldón. Prueba de ello era que el diestro se ha dejado ver en compañía de una amiga en la noche valenciana. Una portada que ha dado que hablar y sobre la que la diseñadora se ha pronunciado este fin de semana en ‘Fiesta’. En concreto, la colaboradora de televisión no se ha mostrado sorprendida y le ha deseado lo mejor al padre de su hijo pequeño.

Este domingo, Ana María Aldón era preguntada por la portada de la Revista SEMANA de este miércoles y las imágenes que han salido de José Ortega Cano en donde le vemos dándolo todo. La diseñadora no se ha sorprendido al ver al diestro disfrutando de la noche y saliendo de fiesta. Es más, ha dejado claro que el divorcio «está sentando bien a todos». «Ojalá tenga un nuevo amor, me alegraré infinitamente y si es la de la portada, muchísimo más«, indicaba después de ver las imágenes publicadas en esta revista.

De la misma forma, la colaboradora de televisión ha admitido que ella ha preferido quedarse en casa en muchas ocasiones antes de salir con su marido. «A muchos sitios no he querido ir«, cuenta y justifica sus declaraciones con el ajetreo que ha tenido en los últimos años. «Los tres años de carrera me costaba la vida salir, luego he ido a ‘Supervivientes’, luego he estado trabajando. Mientras ellos estaban en Cádiz, yo he estado trabajando en Madrid. Hemos salido, pero igual no se ha publicado», asevera.

Sobre el convenio regulador de su divorcio con Ortega Cano, que revelaba el ‘Deluxe’, Ana María Aldón se ha mostrado indignada y se ha preguntado cómo es posible que se haya filtrado el documento en cuestión. Aunque no ha querido dar detalles, si ha destacado que en un principio le dio miedo el poder estar una semana sin ver a su hijo. «Por eso me voy al lado, para cuando tengamos necesidad de ver al niño podamos hacerlo«, comentaba.

Se derrumba al escuchar las declaraciones de su hija

Este sábado, Gemal Aldón se volvía a sentar en el ‘Deluxe’ y abría su corazón para contar que había salido de una relación tóxica. Además, reconocía que se había sentido abandonada por su madre cuando esta se mudó a Madrid al inicio de su relación con José Ortega Cano. Al escuchar sus declaraciones, Ana María Aldón se ha venido abajo y ha dejado claro que cuando se marcha a la capital, su hija también lo hizo. «No se habitúa, prefiere estar en el pueblo con mi familia. A mí me costó mucho, iba a cumplir 18 años y tomaba sus decisiones», recordaba la colaboradora.

Ana María Aldón echaba la vista atrás y se remontaba a la época que tuvo a su primogénita: «Me quedé con 17 años con una niña en los brazos mientras mis amigas estaban de fiesta. Tenía que sacarla adelante y lo hice lo mejor que pude, lo que supe. Ahora que es madre sabrá que hice lo mismo que ella. Yo me aparté y ella siguió con la relación tóxica. No quería que su hija se viese en la misma situación que estaba ella, que su madre hiciera de madre y padre». También entiende que su hija no le cuente todo lo que ocurre en su vida, aunque sabe cuando le pasa algo: «Las madres lo sabemos todo«.