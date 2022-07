El reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en ‘Déjate Querer’ tras el fin de ‘Supervivientes‘ ha conquistado a todos. El programa de Toñi Moreno cosechó un extraordinario 21,2% de share, nadie quiso perderse el abrazo que se dieron la sobrina de Isabel Pantoja y el deportista después de que la primera regresara de Honduras con una nueva ilusión. Entre las reacciones más llamativas está la de Alexia Rivas, quien confesó que lloró con lo que vio por televisión.

Alexia Rivas se rindió al reencuentro entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja y confesó en sus redes sociales que estaba muy emocionada por ver cómo había gestionado la situación su amigo. Por ello, quiso dedicarle unas cariñosas palabras al que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida tras haber coincidido en la misma edición de ‘Supervivientes’. «Después del programa de hoy, decirte que (además de emocionarme, soy una llorona, sí), estoy muy orgullosa del corazón que tienes. Has demostrado que amar es dar sin esperar recibir nada a cambio. Tus virtudes tapan cualquier defecto y tu mayor virtud es tu gran corazón. Serás muy feliz, amigo», escribe la periodista.

Lo cierto es que durante la emisión del programa protagonizado por la expareja, hubo una lluvia de aplausos hacia Omar Sánchez a través de las redes sociales. Los espectadores no perdieron la oportunidad de ensalzar al periodista y pedían a la colaboradora de ‘Sálvame‘ que recapacitara y se dieran una nueva oportunidad. Solo el tiempo dirá qué ocurre entre ambos y si el noviazgo de Anabel y Yulen Pereira llega a buen puerto.

«No he querido hacerte daño»

Anabel Pantoja y Omar Sánchez han protagonizado un cariñoso reencuentro cargado de emoción. «Yo no he querido hacerte daño, si lo he hecho perdóname. El daño está ahí. Si me pongo en tu lugar, yo habría cogido un avión directamente. Allí me olvidé de todo. Estaba en una burbuja. Pasó lo que tuvo que pasar», le ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja al que continúa siendo su marido. También hacía hincapié en que le costaba mirarle a los ojos. «No se me ha ido todo lo que hemos vivido. Espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos, para mí es uno de los mejores de mi vida, que es cuando me casé contigo. Sabes que he luchado por ti muchísimo. Me he preguntado un montón de veces por qué no. Me fui diciéndote que ojalá. No se me olvida todo lo que hemos vivido y todas las conversaciones que hemos tenido», insistía.