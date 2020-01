Hace tiempo que Alejandra Rubio dio ese paso adelante ante los medios de comunicación que muchos pedían. Ahora se ha convertido en una portavoz de Las Campos y no se esconde cuando le preguntan por los asuntos familiares, que pasan inevitablemente por la ruptura entre María Teresa Campos y Edmundo Arrocet.

La periodista está muy dolida por las maneras que ha tenido el cómico de acabar con su relación y es que fue mediante mensaje de WhatsApp Y esto opina su nieta: «Mi abuela está cada día mejor. Yo creo que a ella le venía bien en su vida pasar más tiempo con su familia y estar arropada. Me alegro de que explique su versión y la gente entienda por qué ha pasado todo esto», cuenta Rubio en referencia a las declaraciones de María Teresa.



Ha generado mucho ruico la inesperada defensa que Terelu hizo de Edmundo este pasado fin de semana en ‘Viva la Vida’. La colaboradora quiso romper una lanza en favor del humorista y asegurar que «Las parejas están, dejan de estar… Se pueden acabar las relaciones de una mejor manera, maravillosamente, muy feamente… De ahí a tener que tirar por tierra a una persona, a mí no me parece justo».

Unas palabras que le parecen muy bien a Alejandra Rubio: «No he visto lo que ha dicho mi madre sobre él. Mi abuela ha estado muy feliz con el, las cosas se acaban y ya está, nadie tiene la culpa y no hay que hacer más daño a nadie», cuenta la joven.

¿Nuevo paso en la relación de Alejandra Rubio y Álvaro Lobo?

Cuando se le pregunta por su relación sentimental con el DJ, que ha tenido una muy buena acogida dentro de la familia, Alejandra Rubio deja entrever algún que otro cambio para est 2020 que recién empieza: «Todo bien, ya veremos qué nos depara 2020». Teniendo en cuanta que ya están emancipados, ¿boda a la vista?