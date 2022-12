Fue hace aproximadamente un año cuando en SEMANA publicamos el romance de Alba Carrillo y Canales Rivera, unas fotografías que dieron mucho que hablar y que confirmaron los protagonistas. Parecía que no habían vuelto a verse desde entonces, sin embargo, nada más lejos de la realidad. La modelo ha revelado justo el día en el que confirma que resolvió su tensión sexual con Jorge Pérez otro bombazo. Alba Carrillo ha tenido varias noches de pasión con el torero, aunque lo llamativo de todo es que Canales Rivera ya había vuelto con su pareja, Isabel Márquez. «Estando con la otra nos volvieramos a acostar. Te desmonto con la de Toledo, lo que nos has contado de la mujer que tanto amas…de mí no hablas», ha comenzado diciendo. No está dispuesta a que él, que asegura que tiene tanto de callar, hable de ella en televisión.

Alba Carrillo ha reiterado que volvieron a «liarse estando con su novia» y que ha habido varios encuentros a lo largo del tiempo. Aunque no ha dado fechas ni detalles de esos momentos de pasión, sí que ha dejado caer que no se quedó satisfecha. Si bien, de momento, Canales Rivera no ha respondido a Alba, todo apunta a que su relación actual se verá dañada. Cabe recordar que no es la primera vez que se acusa al diestro de ser desleal a Isabel. Nos remontamos al mes de septiembre de 2021 cuando Cynthia Martínez contó todos los detalles, la cual terminó provocando su ruptura, aunque luego se dieron una nueva oportunidad. Por otro lado, ha dado a entender que se arrepiente de todo lo que ha vivido con Canales, de quien dice que «solo es una mancha en su jersey».

(Noticia en elaboración)