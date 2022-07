Ainhoa Arteta se ha enfrentado a una etapa muy complicada tras verse obligada a parar en seco su carrera artística tras sufrir un grave problema de salud. Fue en septiembre del 2021 cuando la revista SEMANA desveló que la soprano había sufrido la amputación de varios dedos debido a una sepsis. La vida de la guipuzcoana estuvo pendiente de un hilo. «Casi me muero. Estoy luchando para recuperar mi vida», reveló entonces. Ahora, después de volver a nacer, se refugia en su hija y está disfrutando de este primer verano después de ese grave problema de salud en Ibiza. Madre e hija están compartiendo momentos juntas tras el susto que se llevó la soprano el pasado año. Su hija, Sarah Crof, se mostró en todo momento muy preocupada por ella y no se separó de su madre en todo momento. Por este motivo, no ha dudado en disfrutar de unos días de asueto junto a su progenitora.

Madre e hija están disfrutando de unos días en Ibiza

Ha sido la propia Ainhoa Arteta la que ha compartido una batería de fotografías de un precioso atardecer en Es Vedrá, en Ibiza. Uno de los lugares favoritos de aquellos que cada año acuden a la isla pitusa. «¡¡¡ES VEDRÁ!!!! Mi primer año de nueva vida. MI ALMA.

La que volvió hace un año a incorporarse en este mismo cuerpo con heridas de guerra pero para dar mucha MÁS todavía!!! Con mis dos hijos. Mi carrocería resistirá con estos dos magníficos motores jóvenes, nuevos, nos ayudaremos los tres con la experiencia y el ímpetu de aprender y ver cada día algo muevo para volar más alto y más firme que NUNCA», escribía junto a las bonitas instantáneas donde ambas presumen de complicidad.

Madre e hija posan en un precioso atardecer para celebrar el primer año de vida de Ainhoa Arteta. «Para todos aquellos que habéis estado conmigo este primer año de vuelta a la vida… hoy estáis todos presentes desde médicos, sanitarios, amigos, familia, teatros, colegas, MIS HIJOS. Gracias a ellos soy un bimotor recuperado y feliz de estar disfrutando cada día, cada momento por todos vosotros GRACIAS 🙏», decía este martes celebrando la vida.

Ainhoa Arteta se ha sincerado en más de una ocasión sobre ese terrible episodio

El pasado mes de abril se sinceraba en ‘Mi casa es la tuya’ sobre el episodio más terrible que vivió hace un año. «Me tienen que trasladar en helicóptero. Llegué por los pelos y no me enteré de mucho más. Me indujeron a un coma. Estuve seis días de coma inducido y me dieron tres horas de vida». Contó que no reaccionaba a ningún antibiótico y que solamente le quedaba la penicilina -a la que era alérgica desde pequeña-. «La suerte que tuve es que la penicilina me hizo una alergia cutánea, pero me salvó. De esto no me enteré hasta que salí del coma. Fue entonces cuando me dijeron lo que había pasado». Desde aquel preciso instante no puede más que celebrar intensamente la vida. «Recuerdo que después me operaron. Salí con todas las extremidades sin riego. Hay mucha gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo. Yo ahora vivo».