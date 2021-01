«Manipulador», «trilerillo», «tiene un poco de Calimero» o «transforma la realidad a su conveniencia» son algunas de las palabras que el presentador ha dedicado al colaborador.

Este jueves, Jorge Javier Vázquez ha hablado de Antonio David Flores, al que ha calificado de ser «un gran manipulador» o de padecer el «síndrome el impostor». Calificativos que no han sentado bien al malagueño, quien también ha cargado contra él.

El de Badalona ha recordado que «yo también he sentido muchas veces. Y hay muchas gente que le pasa. La primera vez que leí sobre esto fue en un libro de entrevistas de Pilar Eyre, que se llama ‘Mujeres, 20 años después’. Le hizo una entre vista a Maruja Torres. Y cuenta que ella, que no había estudiado Periodismo, que no tenía nada de relación con este mundo, empezaba a escribir en ‘Garbo y en ‘El País’ y ella el miedo que tenía era que apareciera alguien y le dijera: ‘Vete de aquí’. No es intrusismo. Es la sensación de que estás haciendo algo y que en cualquier momento alguien te puede decir: ‘¿Pero tú qué estás haciendo aquí si tú no tienes nada que hacer aquí, si no vales para esto? Eso le pasa a mucha gente. Que tienes ese miedo de algo inalcanzable que creías que no lo podías hacer… A ver si va a venir alguien y me va a decir algo».

«Antonio David transforma la realidad a su conveniencia»

Kiko Hernández le interrumpía para hacerle una pregunta muy directa: «¿Tú tragas a Antonio David?». Jorge Javier respondía con un seco «sí». María Patiño recordaba que ha comentado que él es «más de Rocío Carrasco». El catalán le replicaba que «a Antonio David lo conozco desde hace muchos años. En estos momentos lo que me interesaría es la versión de Rocío Carrasco. A mí cuando las cosas son tan evidentes, y que todo lo que hace está bien y es la bondad infinita y no se ha equivocado mucho… todo esto de ‘esto es blanco y esto es negro’, yo siempre me voy por los grises». Hernández lanzaba otra interrogante: «¿Crees que Antonio David es un trilero?». Jorge Javier respondía: «Trilerillo?». El colaborador añadía una nueva cuestión: «¿Crees que es un mentiroso patológico?», pero el presentador lo negaba rotundamente: «Eso sí que no». Y matizaba: «Que transforma la realidad a su conveniencia, sí. Pero no creo que sea un mentiroso patológico».

Jorge Javier Vázquez no ha dudado en reconocer que el andaluz «es un manipulador. Es un manipulador 5 Jotas, pero no estoy decepcionado con Antonio David». A continuación, aclaraba: «En ningún momento he dicho que no lo quiero tener en mi vida o que no lo quiero tener como compañero o que no lo quiero tener a mi lado. ¿Que considero tergiversa las cosas? Sí. Fundamentalmente es un superviviente, como otros muchos lo somos.

«Me molestó Antonio David que cuando pasó el lío de Antonio Canales al día siguiente decía: ‘Es que no pude hablar, es que no pude expresarme. ¡Ahí sí que se comportaba como un trilero! De tres palabras que decía cuatro eran mentiras. Había que estar muy pendiente para que no te la colara. ¡Encima él quedaba como la víctima!», añadía. Pero ahí no quedaban todos sus zascas. Aún le quedaban más: «Tiene un poco de Calimero. Es que no se ha molestado en conocerme». Por último, concluía: «Si él es valiente yo voy a ser valiente… Luego me da hostias cuando no estoy. Pues hoy aquí estoy».

Las declaraciones de Antonio David sobre Jorge Javier: «Tiene el síndrome de estar demasiado arriba»

Cabe recordar las últimas palabras de Antonio David Flores sobre Jorge Javier Vázquez. «Tiene el síndrome de estar demasiado arriba», señalaba hace tres semanas. «El de estar demasiado arriba y pensar que no vamos a caer nunca, yo caí en un momento de mi vida». Asimismo, se ha quejado de la actitud del presentador: «No aguanto que cuando ve que la mierda empieza a salpicarle aplique la teoría del ventilador: mierda para todos». Eso sí, ha reconocido su talento como profesional de los medios y su «olfato televisivo»: «Tiene la suficiente desvergüenza para soltar misiles sin casi despeinarse… Ambos hemos sufrido el síndrome del impostor». También cree que «puede ser que haya más gente que no lo trague a él que a mí».