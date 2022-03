El absurdo gesto de Victoria Federica cuando se encuentra con la prensa

Victoria Federica ha dado su primera entrevista a una conocida revista de moda, pero su actitud con la prensa no ha cambiado. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar estaba este lunes paseando por la calle junto a su novio, Jorge Bárcenas, y ha tenido un gesto de lo más absurdo con una reportera. Esta no ha dudado en hacerle algunas preguntas a la joven, que reaccionaba de una manera inexplicable.

La joven se refugia tras su paraguas cuando ve a lo lejos a la prensa, a pesar de que no está lloviendo. Victoria Federica prefiere no responder las preguntas de la prensa sobre Don Juan Carlos I, del que ha hablado en su primera entrevista, y asegura que ella es una persona simpática a pesar de no querer atender a la prensa.

«Yo soy simpática», se limita a decir ante la mirada de su chico, que se ríe por la reacción de Victoria Federica. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar confiesa a la prensa que se muestra mucho más simpática con su círculo cercano y no con los medios de comunicación: «Soy simpática con amigos».

Victoria Federica y el gesto que la ha convertido en viral

Vídeo: Europa Press.

A sus 21 años, Victoria Federica ha dado un importante paso en su carrera hacia el estrellato concediendo su primera entrevista en un reconocido medio. Lo ha hecho para enseñar a todo el mundo quién es en realidad. «Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera», arrancaba diciendo ‘Vic’ -que es como le gusta que la llamen- en la revista ‘Elle’. Sin embargo, todavía no termina de encajar que sea perseguida por la prensa en cada una de sus salidas.

Su encuentro con esta conocida cabecera de moda se produce cinco meses después de abrir su perfil de Instagram al público. En su debut ‘oficial’ como entrevistada en un medio de comunicación, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se abre y revela aspectos de ella que nadie conoce. «Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se tiene de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier chica de mi edad», decía en la que es la primera sesión fotográfica de su vida. Se define como una chica «muy estricta y disciplinada». Le gusta «hacer las cosas bien» y por eso consigue todo lo que se propone. Esta exigencia es uno de los valores que ha aprendido desde la cuna en su familia, a la que valora por encima de todo. Nada la hace más feliz que pasar «tiempo de calidad con ellos». De su clan, tiene claro quién es la persona más especial: su abuelo, el rey don Juan Carlos. Lo adora. Y no oculta que es «un referente» para ella.

Te interesará saber...