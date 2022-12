Ha pasado ya casi un año desde que Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina anunciasen su separación. La pareja hizo saber a los medios que ponía fin a su relación el pasado 24 de enero en un breve comunicado. «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», decía el texto. Las imágenes del exjugador de balonmano junto a otra mujer (Ainhoa Armentia) desataron el desenlace a sus 24 años de matrimonio. La próxima Nochebuena, curiosamente, se cumplen once meses desde que la expareja anunciase su ruptura. Serán las primeras Navidades que la familia pase en estas nuevas circunstancias. Es algo por el que le han preguntado a Pablo Urdangarin este viernes mientras entraba en su domicilio de Barcelona. No se pierdan el vídeo para ver su reacción…

Vídeo: Europa Press

Cuando solo quedan 24 horas para que se reúna con sus seres queridos en Nochebuena, Pablo Urdangarin ha evitado responder a la manera en la que sus padres han organizado estas fechas tan señaladas. ¿Estarán todos juntos o tras tomar rumbos separados sus padres decidirán distribuir las celebraciones navideñas con sus hijos sin tener que verse las caras? El joven, acostumbrado a responder a las preguntas de la prensa, ha optado por dar la callada por respuesta. Son días muy especiales, que suelen compartir junto a sus seres queridos, y, por primera vez, la familia los vivirá en una situación completamente nueva, marcada por el divorcio de Iñaki y Cristina. Y marcada también por las disputas de la expareja en los tribunales.

Porque, más allá de las rencillas que puedan existir entre ellos por asuntos personales, la hija del rey emérito y el padre de sus cuatro hijos están enfrentados ante la justicia. El motivo por el que pelean es el abono de un dinero que, en su momento, cobró de más la Comunitat por el ‘caso Nóos’: un total de 68.000 euros que el exjugador de balonmano quiere para sí, ya que considera que su exmujer no debe percibir esta cantidad.

El ‘caso Nóos’, por el que Iñaki Urdangarin fue condenado a 5 años y 10 meses por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, fue un caso de corrupción política que arrancó en 2010 y terminó en 2017. Entonces, el Govern recibió 852.287 euros en total, la mitad abonados por Urdangarin y la Infanta y la otra mitad pagada por el expresidente Jaume Matas y Diego Torres. Ahora se ha sabido que en realidad debían recibir 619.000 euros por los delitos de malversación y fraude que determinaron las sentencias de la Audiencia Provincial y después del Supremo. Por tanto, el Govern balear debe devolver 233.287,50 euros, una cantidad que ya ha reconocido y consignado. El Ejecutivo autonómico ya habría subsanado el error y consignado el dinero en la Audiencia Provincial de Palma.

Hasta ahí, parece subsanado el error. Sin embargo, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina no se ponen de acuerdo en el reparto de los 68.000 euros que quedaron pendientes de la ejecución de la sentencia. El que fuera as del balonmano cree que la Infanta Cristina no debe recibir la mitad de este dinero pues la considera simplemente responsable a título lucrativo. O sea: cree que el dinero solo le corresponde a él, y no quiere compartirlo con su ex, quien ya ha solicitado la devolución del dinero en su cuenta bancaria.