Victoria Federica y su pareja, Jorge Bárcenas, acudieron este fin de semana a una fiesta y las imágenes han revolucionado las redes sociales por la actitud de los presentes.

Victoria Federica una vez más ha vuelto a acaparar todas las miradas. Si bien durante el confinamiento la nieta del rey Juan Carlos fue duramente criticada por irse junto a su pareja a Villacarrillo (Jaén) para vivir allí el aislamiento, de nuevo ha vuelto a verse en el ojo del huracán por un asunto similar. La joven de 20 años ha compartido en sus redes sociales unas imágenes en una sala de Madrid en la pinchaba un gran amigo suyo y en la que estaba junto a su chico, sin embargo, los presentes no llevaban mascarilla ni tampoco se respetaba la distancia de seguridad. Así se puede ver en otros stories de personas que estuvieron en la misma fiesta, lo que ha provocado que las redes estallen contra ella y contra el resto de clientes del local.

Les acusan de no llevar una actitud ejemplarizante y, a pesar de que Victoria Federica no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que no ha dejado de recibir críticas desde que el sábado estas imágenes de Instagram se convirtieran en virales. Aunque no es la primera vez que la hija de la infanta Elena sigue a su chico y le acompaña en fiestas en las que él mismo ejercía de Dj, en esta ocasión ha sido diferente. Las medidas debido a la pandemia cada vez son restrictivas, en especial en la capital, lugar en el que ella reside y en el que han sido grabadas las imágenes, por lo que los usuarios no entienden esta actitud por parte de Victoria Federica. Momentos que también ha posteado Jorge Bárcenas, pareja de Victoria Federica, quien posó junto a su gran amigo, Adrián Lozano, reconocido DJ de la noche madrileña.

Ninguno de los que estaban allí se imaginaban, a buen seguro, la repercusión que tendrían esta noche en redes sociales como Twitter, que ha increpado a Victoria Federica por el comportamiento que tuvieron en plena crisis sanitaria. En la sala los clientes bailaban y en su mayoría no lucían la mascarilla, a pesar de que como todos han debido de adaptarse a los nuevos horarios que deben cumplir los negocios de hostelería. Esta situación ha generado un sinfín de mensajes en torno a Victoria Federica, no obstante, ella ha preferido no entrar en polémicas, al igual que su chico o el resto de sus amigos.

La última polémica de Victoria Federica

Hace tan solo unos días la sobrina del rey Felipe hizo un directo junto a una amiga y el resultado no fue el esperado, pues además de recibir comentarios negativos fue preguntada por su abuelo de manera despectiva o incluso hubo quien criticaba la Monarquía. Una incómoda situación por la que Vic y su íntima amiga decidieron poner fin a esta conversación con sus followers.