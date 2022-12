Mucho se ha especulado durante los últimos meses sobre un distanciamiento entre la infanta Elena y su hija, Victoria Federica. La hija del Rey Juan Carlos I no vería con buenos ojos que la joven se haya dedicado al mundo de las redes sociales y se haya convertido en influencer, alejándose así de sus estudios superiores. Un distanciamiento que Victoria Federica se ha encargado de desmentir al felicitar públicamente a su madre, que este martes 20 de diciembre cumple 59 años. Hoy es un día especial para la hija del emérito que sopla las velas y lo hace en un momento familiar muy tenso. Sin embargo, esto no es motivo suficiente para decir que no a una celebración.

Victoria Federica, como buen influencer que es, ha querido felicitar a su madre a través de sus historias de Instagram. Lo ha hecho eligiendo tres imágenes muy significativas. En la primera de ellas, que está sobre estas líneas, data del año 2005, concretamente del 1 de mayo, Día del Trabajador. En la fotografía aparecen la infanta Elena acompañada por sus dos hijos, Vic (así la llama su entorno más cercano) y Froilán. Los tres subidos en una moto recorren algunas de las calles de Barcelona, donde viajaban con mucha asiduidad ya que por aquel entonces residían allí la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, junto a sus hijos.

Victoria Federica elige sus fotos favoritas para felicitar a su madre

En la fotografía que ha compartido la joven ha escrito «Feliz cumpleaños para la mejor madre siempre» junto a varios emoticonos entre los que destacaban un corazón rojo, una tarta o unos confetis. Sin lugar a dudas, Victoria Federica nos muestra el mundo de la Familia Real fuera de Palacio. En la siguiente foto que ha compartido, y que podéis ver a continuación, ha elegido una foto entre madre e hija.

Esta imagen es de su álbum personal y data de la época en la que Victoria Federica participaba en diferentes torneos de hípica, pasión que heredó también de su madre. Ambas han compartido muchos trotes y estos momentos de complicidad sobre un caballo. «Eres mi ejemplo a seguir siempre», añadía Victoria Federica junto a otro emoticono en forma de corazón rojo. Sin lugar a dudas, no ha dudado en desempolvar su álbum de fotos para felicitarla con algunos de los momentos únicos que ambas han compartido juntas.

Uno de los estilismos más impactantes de la infanta Elena

Sin embargo, para la tercera foto, y que podéis ver al terminar este párrafo, aparece únicamente la infanta Elena. Se trata de una imagen tomada en el año 2010 en la boda de Victoria de Suecia con Daniel Westling. Un enlace que tuvo lugar el 19 de junio de ese año en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo y para el que la infanta Elena acudió vestida con un espectacular diseño de Lorenzo Caprile. Era la primera vez de Letizia como Princesa de Asturias, aunque la gran protagonista fue la infanta Elena.

Aquel día la infanta Elena brilló como nunca ataviada con un espectacular vestido rosa intenso y una torera de inspiración goyesca cuajada de pedrería y detalles de borla que firmaba Lorenzo Caprile. Un look que no dudábamos que era uno de los favoritos de su hija Victoria Federica, también muy fan de las prendas con un guiño al mundo del toro. Ahora, ha sido la propia joven la que nos ha confirmado que este look es uno de los favoritos de su madre y por ello ha decidido elegir esta fotografía para festejar su cumpleaños.