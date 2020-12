El Rey Juan Carlos pasará las Navidades en Abu Dabi por las complicaciones de la pandemia, por lo que se retrasa su vuelta a España.

Don Juan Carlos no volverá a España para pasar la Navidad como tenía previsto. El monarca ha decidido finalmente no viajar a nuestro país, a pesar de las ganas que tenía de hacerlo después de que lleve desde agosto instalado en Abu Dabi. Se ha comentado durante estas semanas que podría volver para las fiestas e instalarse en casa de su hija mayor, la Infanta Elena.

Carlos Herrera ha anunciado que Don Juan Carlos no viajará a España como tenía previsto en Navidad. El Rey emérito ha transmitido un mensaje a sus familiares y amigos en el que asegura que ha decidido no viajar a nuestro país en estas fechas por razones relacionadas con la pandemia de coronavirus. Y es que él mismo asegura que es una persona de alto riesgo y que prefiere continuar instalado en Abu Dabi prefiriendo así «la estabilidad del lugar en el que se encuentra con la esperanza de que todo mejore».

Don Juan Carlos podría esperar a que pasen las Navidades y se controle la situación en nuestro país para volver. El monarca lleva allí desde agosto, hasta donde viajó cuando su nombre estaba en plena polémica y para alejarse del revuelo mediático que estaban causando las informaciones que estaba protagonizando.

El Rey emérito pasará las fiestas navideñas en Abu Dabi

A pesar de las ganas que tenía Don Juan Carlos de volver a nuestro país, por el momento parece que no va a ser posible. La decisión la ha tomado por la situación en la que está inmersa España por la crisis provocada por el coronavirus. El hecho de ser una persona de riesgo le ha llevado a retrasar la vuelta, por el momento. Pero el hecho de que no pueda viajar en Navidad a España no es la única noticia que se ha hecho pública sobre el Rey emérito. Y es que hace apenas unas horas se desmentía una de las informaciones que más ha circulado a lo largo de los últimos días: el posible ingreso de Don Juan Carlos en una clínica por coronavirus.

Así lo ha confirmado el propio Carlos Herrera en su programa. «Por cierto, aprovecho para desmentir una noticia que se ha publicado que el Rey Juan Carlos está ingresado en una clínica de Abu Dabi. Es absolutamente mentira. Eso es mala leche… Y además, es mentira», declara el periodista, que mantiene una relación cercana con el monarca desde hace años.

La Casa Real tampoco ha tardado en desmentir esta noticia. Y es que ha querido confirmar que las informaciones sobre un posible ingreso hospitalario de Don Juan Carlos son totalmente falsas. De esta forma, se desmiente que el Rey emérito haya sido contagiado con el virus y que esté ingresado en una clínica.