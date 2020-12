Victoria Federica ha vivido un momento muy tenso cuando paseaba con su pareja, Jorge Bárcenas en Madrid. Así ha respondido ella a un periodista.

Victoria Federica ha copado titulares en multitud de ocasiones. Más aún desde la pandemia, pues muchos consideran que la hija de la infanta Elena no ha dado ejemplo con su actitud. La joven de 20 años supuestamente se habría saltado el toque de queda, habría acudido a fiestas en las que no se cumplían las medidas sanitarias e incluso ha llegado a dejar Madrid en pleno estado de alarma. Muchas polémicas por las que incluso preguntamos a su tío, Álvaro de Marichalar, cuando charlamos con él, aunque él prefirió no mojarse. «Ella es buena persona», nos comentó. Días después de ser protagonista de la palestra mediática, la nieta del rey Juan Carlos vuelve a acaparar todas las miradas por la tensión que ha vivido junto a un periodista.

Vídeo de Europa Press

Cuando Victoria Federica paseaba con su pareja, Jorge Bárcenas, por las céntricas calles de la capital, tropezó con el reportero que le preguntaba sobre las últimas novedades de su vida. Sin embargo, este contratiempo ha llevado a Vic a estallar delante de las cámaras y así se puede ver en el vídeo que te mostramos a continuación.