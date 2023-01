Solo han pasado cuatro días desde que Bárbara Rey decidiera hablar por primera vez de su romance con el Rey Juan Carlos. El revuelo que ha despertado su testimonio sobre su affaire con el emérito ha sido enorme. Sin embargo, la actriz se toma con mucha filosofía el impacto de sus declaraciones. Cree que ha llegado el momento de contar su vida en primera persona. Y es lo que ha hecho. Este lunes, cuando la prensa gráfica le pregunta si Casa Real le ha llamado la atención, contesta rotunda: «No. No voy a hablar de eso, pero evidentemente no, para nada y en absoluto. No quiero hablar porque sería absurdo».

Vídeo: Europa Press

«Todo tiene un momento en la vida y, bueno, ya os habéis cansado de decirlo todo vosotros y ahora me tocaba a mí«, responde la artista de Totana sobre el motivo que la ha impulsado a compartir con España -y con el mundo entero- qué la ha llevado a relatar que hace casi 50 años tuvo un lío con Don Juan Carlos. Asimismo, la exvedette confiesa que ya no tiene miedo a contar sus vivencias junto al emérito: «De unos años acá no. No, no tengo miedo. Tener miedo no trae cosas buenas». Tampoco teme recibir presiones de ninguna índole.

«Todo lo que tenía que decir ya lo he dicho», explica Bárbara Rey

A sus 72 años, Bárbara Rey no teme nada. Todo lo contrario: está muy feliz con el éxito que ha tenido ‘Cristo y Rey’, cuya promoción ha provocado que por fin cuente su verdad. Esta serie, creada por Daniel Écija, se estrenó el pasado 22 de enero en la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Y está basada, principalmente, en su matrimonio con el domador Ángel Cristo y su relación con el rey Juan Carlos. «Yo la verdad es que me encuentro muy bien porque la serie ha tenido un gran éxito y yo me alegro sobre todo por Daniel Écija y los actores que son maravillosos todos», dice. «Solamente puedo deciros que estoy muy contenta. Estoy bien, nada más, gracias por estar aquí y todo lo que tenía que decir ya lo he dicho en varios medios. Me marcho ahora unos días a mi casa y volveré, volveré como la canción».

«Me hubiese gustado que no ocurriese nunca. No es arrepentimiento. No ha sido bueno para mí», contaba Bárbara Rey en su entrevista con Sonsoles Ónega, donde se atrevió a rememorar su idilio con el rey emérito. «Le reconocí rápidamente, aunque hubo alguien que dijo que yo no había estado allí nunca. Fue en Zarzuela, aunque no voy a decir en qué condiciones he entrado allí. En algunas ocasiones, por distintos motivos o por cosas que a lo mejor no tienen que ver nada con una intimidad», decía. «Creo que tanto por su parte como por la mía, sobre todo más por la mía, hay un respeto a determinadas cosas y no todo vale».

En su entrevista con Sonsoles Ónega hablaba también de la joya que le regaló Don Juan Carlos y que, al parecer, pertenecía al joyero real: «Era un medallón donde ponía todos los signos del horóscopo. Sabía muchas cosas de mí y que me gustaba la astrología, el ocultismo».

Este lunes, Bárbara Rey, junto a su hija Sofía Cristo, ha bromeado acerca de si sacará finalmente un libro autobiográfico: «Yo qué sé que voy a preparar…. Lo mismo para escribir todo necesito una enciclopedia».