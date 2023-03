Bárbara Rey ha reaparecido en el plató de 'Espejo Público' para hablar una vez más de su relación con Don Juan Carlos justo cuando está a punto de estrenar la docuserie 'Una vida Bárbara'. Esta lleva muchos años en silencio, pero ha querido dar el paso de hablar para liberarse. "Recuerdo la primera vez que me llamó (el Rey), yo estaba en el rodaje de una película y me dijeron que tenía una llamada del Rey, yo no me lo creía en ese momento. Me llamó varias veces y después me dijo que quería conocerme, y nos conocimos", ha declarado rotunda.

Mucho ha hablado de su relación con el Rey, pero no ha sido hasta ahora cuando ha destapado que la Reina Sofía era conocedora de su romance con el monarca: "Estoy convencida de que ella lo sabía y por eso procuraba tener un acercamiento conmigo y me preguntaba por los niños", ha declarado Bárbara Rey rotunda.

La vedette cree que Doña Sofía conocía su relación con el Rey

En alguna ocasión ha hablado de cómo la conoció, pero nunca había declarado de manera rotunda que ella sabía que mantenía una relación con el Rey. Sin querer mencionar a nadie, Risto Mejide, que tuvo como invitada a Bárbara, quiso saber si había conocido a Doña Sofía y sin decir si sí o si no, volvía a hacer hincapié en que "he estado vetada en los medios". ¿Tuvo algo que ver la emérita en los vetos de Bárbara en su carrera profesional? Ella prefería no mencionar a nadie y aseguraba en el 'Chester' que no sabe si él o su entorno más cercano, pero que alguien le había vetado afectando así a su carrera como actriz.

Dedicó bonitas palabras a Doña Sofía

Sin embargo, durante su charla con el publicista tan solo tuvo buenas palabras para la Reina Sofía, a quien conocía por haber ido a varias recepciones celebradas en el Palacio de la Zarzuela de las que nunca ha querido dar dar muchos detalles. A pesar de esto, sí que aseguraba que en este tipo de actos pudo entablar conversación con Doña Sofía, quien siempre se ha mostrado muy cordial con ella: "Era muy amable, encantadora, se ha preocupado mucho por mi familia. "¿Cómo están tus hijos?, ¿Cómo está tu familia?"", aseguraba que le preguntaba. Para Bárbara Rey esto era "una cosa normal. No sé si a los demás que van a las recepciones le preguntará lo mismo. He cruzado algunas palabras con ella en algunas ocasiones", decía al respecto sin querer entrar en muchos más detalles sobre su encuentro.

Ha recordado nuevos episodios con el Rey

Bárbara Rey recuerda nuevos episodios de su idilio con el Rey Don Juan Carlos. Hay algo que llama especialmente la atención. Y es que nunca llegaron a verse en palacio: "Yo no he tenido nada con él en la Zarzuela". Asimismo, ha revelado que jamás vio al emérito como una autoridad. Durante el tiempo que estuvieron juntos no lo consideró un Jefe de Estado, sino únicamente como a una pareja: "A un hombre con el que te metes en la cama no lo miras como un rey, lo miro como un hombre".