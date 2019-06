Letizia: los looks que la han convertido en una ‘It Queen’

Cinco años no son nada y son un mundo para según qué cosas. Durante este tiempo de los Reyes en el Trono, Letizia ha cambiado notablemente. Ha evolucionado, crecido, ha ganado confianza en su posición… También su estilo ha dado un giro de 180 grados. De aquellos sempiternos Felipe Varela a los Carolina Herrera de hoy. Y muchas otras nuevas firmas más que han llenado su vestidor de tendencias actuales. Todo ello no ha pasado inadvertido, no solo en España, sino en el mundo. Y por eso ya podemos decir que Letizia es toda una Queen internacional, un nombre a seguir dentro de las ‘royals’ más destacadas, desde Rania de Jordania a Kate Middleton. Aquí las pruebas.