Sandra Barneda ha querido hacer caso a eso de «Año Nuevo, look nuevo» y empezar 2021 con un corte de pelo de lo más sutil (y favorecedor)

El pasado año fue, para Sandra Barneda, más especial que de costumbre. Y no hablamos de la cuarentena, la pandemia o los acontecimientos más inesperados que ocurrieron en sus 366 días, si no más bien se sus éxitos a nivel laboral. Su trabajo como presentadora de la en La isla de las tentaciones fue completamente impecable. Hoguera tras hoguera, la periodista del grupo Mediaset demostró su entereza, su saber estar y su, sobre todo, su talento. Dos ediciones de este reality tan adictivo tuvieron lugar en 2020 y a él se unieron otras dos noticias igual o más buenas. Su novela, Un océano para llegar a ti, quedó como finalista del Premio Planeta 2020, un título nada fácil de conseguir; y fue la elegida para presentar las Campanadas de Telecinco junto a Christian Gálvez. Un montón de éxitos que estamos seguras de que la catalana no era capaz de imaginar y que esperamos que este 2021 continúen de la misma manera.

Entre guiones de televisión, escaletas y renglones, la pareja de Nagore Robles no ha dejado de sorprendernos durante los últimos meses; y ahora, cuando se ha confirmado la tercera entrega de La isla de las tentaciones y todos estamos esperando a que (por fin) se estrene, Sandra ha querido volver a sorprendernos. Esta vez, con una acertada transformación física. La presentadora se ha atrevido con un sutil pero ideal cambio de look, cortando su melena y dándole forma porque, ya sabéis lo que se suele decir «Año Nuevo, look nuevo».

Así es el sutil cambio de look de la presentadora

Dicho y hecho. Sandra Barneda se decidió ayer por recuperar un poco la forma de su corta melena y sanear las puntas para dar comienzo al nuevo año. Lo ha hecho, cómo no, poniéndose en las mejores manos. Para ello, ha confiando en el reconocido peluquero Javier Cofino, que ha devuelto la vitalidad al cabello de la periodista y nos ha enamorado de la mejor manera. A pesar de que es un cambio de look muy sutil (no es, ni mucho menos, una transformación radical); el nuevo pelo y peinado de la catalana no puede gustarnos más.

Fresco, lleno de forma y muy representativo de ella misma, le sienta de maravilla. La media melena por debajo de la mandíbula, con ligeras mechas rubias y con mucho volumen es, sin duda, su seña de identidad más característica; y, cuando algo es 100% tú, nos gusta que se mantenga. ¿Qué os parece a vosotras el nuevo aspecto de la presentadora? ¿Os gustaría verla con un cambio más llamativo?