Rejuvenece tu pecho con 5 consejos clave y presume de escote sin miedo

Firme, sin arrugas, luminoso, terso... así debe estar el escote para poder presumir sin miedo de él esta primavera. Sin embargo, esto no es tan fácil como parece. Y es que en esa zona no hay músculos que la sostengan y la piel tiene menos cantidad de glándulas sebáceas, por lo que el paso del tiempo y los factores ambientales provocan que se deshidrate con mayor facilidad, pierda firmeza y aparezcan arruguitas, manchas y el temido descolgamiento. ¿Otra mala noticia? La dermis del pecho también tiene un menor número de fibras de colágeno y elastina, lo que repercute en una piel poco elástica, que sufre de manera muy significativa con los cambios de peso. Pero que no cunda el pánico, si sigues estos consejos infalibles conseguirás rejuvenecer tu escote en poco tiempo. ¡Apunta!

1- Alíate con cremas específicas desde ya

Utilizar cremas específicas para la zona de cuello y escote es esencial. A partir de los 40 años debes aplicártelas todos los días (pero hasta esa edad es suficiente con que uses la misma crema del rostro). Además, debes utilizar aceites regeneradores y cremas más untuosas, ya que cuentan con una mayor concentración de activos y penetran con mayor facilidad en la piel. Tampoco te olvides del sérum, que tiene componentes antiedad ideales para esa zona. Elige los que sean ricos en vitamina C y ácido hialurónico, combaten la aparición de arrugas y le aportan hidratación y brillo a la piel al instante.

2- Exfolia una vez por semana

Tienes que exfoliar tu escote obligatoriamente. Así que si hasta ahora no lo hacías, incluye este paso en tu ritual de belleza ya. Hazlo una vez a la semana utilizando un producto suave, porque es una zona especialmente sensible. Y prueba a terminar la ducha aplicando chorros de agua fría en el escote. ¿Otro truco? Envuelve un cubito de hielo en una gasa y pásalo con movimientos ascendentes por todo el pecho, lograrás reafirmar poco a poco.

3- Abusa del protector solar

La dermis del escote es muy fina, por lo que es una de las más sensibles a la exposición solar, dado que las radiaciones ultravioletas penetran más fácilmente hasta la profundidad. Más del 80% del envejecimiento cutáneo se produce por un exceso de sol. Por ello, siempre que lo luzcas, protégete con cremas de pantalla total SPF 50 y renueva su aplicación cada 2 o 3 horas, ya que es cuando empieza a disminuir su eficacia.

4- Haz ejercicios enfocados en esa zona

Si quieres lucir un pecho firme, al menos 3 veces por semana realiza este ejercicio en casa: tumbada boca arriba, pon una pesa en cada mano (de no más de 4 kilos, también puedes utilizar botellas si no tienes) estira los brazos hacia fuera y levántalos hasta que llegue la altura del pecho. Repite dos series de 15 cada una. Si eres constante, lograrás tonificar y combatir las arrugas.

5- No descuides tu postura

Es muy importante mantener una posición erguida si trabajas sentada. Procura también andar recta, ya que si curvas la espalda se favorece la caída del pecho. Además, a la hora de dormir elige una almohada que sea baja, esto hará que tu cuerpo no esté forzado y ayudará a mantener en buena posición la línea entre el cuello y la columna vertebral.