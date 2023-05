Ya no queda nada para el verano y como todos los años queremos estar divinas para lucir nuestra mejor versión en la playa. Llevamos meses haciendo ejercicio y comiendo de forma equilibrada, pero a veces no es suficiente y necesitamos un pequeño empujón para lograr nuestros objetivos. Por eso mismo, no hay nada mejor que contar con la ayuda extra de algún tratamiento para vernos mejor. En este sentido, Paloma Lago ha descubierto una técnica corporal perfecta: radiofrecuencia Indiba. Es una muy buena opción para conseguir una remodelación corporal en cabina.

Paloma es una de esas famosas que tienen un cuerpo y unas piernas espectaculares. Si bien es cierto que es modelo y tiene un ADN privilegiando, esta presentadora gallega fue una de los rostros más populares de los 90 y ahora continua muy vinculada al mundo de la moda y la belleza. De hecho, ha sabido mantenerse a través de los años y sigue conservando su espectacular físico.

Paloma sigue en forma gracias a sus buenos hábitos y, por supuesto, al seguimiento de una alimentación equilibrada y a buenas dosis de deporte. Y sí, si bien es cierto que un estilo de vida saludable es le primero paso para conservar su silueta, son sus tratamientos en cabina los que han estimulado que luzca así de maravillosa. Porque sí, las nuevas técnicas corporales nos ayudan a vernos mucho mejor. Principalmente si lo que queremos es eliminar la celulitis, la grasa localizada o la flacidez. Por eso, ha pasado por manos expertas para probar el tratamiento Indiba corporal y esto es lo que hemos averiguado sobre él.

Indiba: ¿En qué consiste este tratamiento que se ha hecho en las piernas Paloma Lago?

Es un tratamiento indoloro que no necesita anestesia. Tampoco es invasivo y su eficacia es visible desde la primera sesión. Su éxito radica en su forma de trabajar. Lo hace con ondas de baja frecuencia que actúan sobre la dermis aumentando su temperatura para activar la circulación sanguínea y conseguir así revitalizar las células, regenerarlas y nutrirlas. También ayuda a la eliminación de los líquidos y se ocupa de depurar las sustancias que desecha el organismo cuando nos alimentamos a través de un drenaje linfático.

Pero, ¿cómo funciona realmente? Al aumentar la temperatura corporal se da una a una oxigenación de los tejidos de la piel y esto a su vez produce un aumento del clásico y la elastina. Todo ello da como resultado la eliminación de la celulitis y la flacidez en el cuerpo e incluso puede hacer desparecer pequeñas líneas de expresión en el rostro.

Pero recuerda que, para ver resultados, siempre se necesitan varias sesiones que van a depender de las necesidades propias de cada cual. Las sesiones duran alrededor de 45 minutos y puede hacerse tanto en el cuerpo como el rostro.