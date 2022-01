Nuria Marín la presentadora más vital y optimista, nos descubre sus tres ejercicios clave para estar en forma desde ya. A sus 40 años, la periodista se levanta cada mañana con energía, se pone los leggins (sus favoritos son los compresores), se calza las deportivas y pone rumbo al gimnasio donde esculpe su silueta con una rutina de ejercicios infalible para estar en forma.

Querer es poder, y la protagonista de nuestro artículo de hoy lo sabe. Por eso, no tiene pereza y procura motivarse cada día para ser su mejor versión. De hecho, gracias a su constancia libera endorfinas en el cerebro que tienen una acción euforizante y así consigue estar de buen humor incluso en sus días más difíciles. Sin duda, un ejemplo para tomar notar y ser consciente de lo importante que es priorizar la salud, que es lo que más importa.

Estos son los ejercicios que realiza Nuria Marín para un cuerpo diez

No hay trampa ni cartón, hacer deporte con actitud es la base para conseguir un cuerpo de escándalo, y un vientre plano, como el de Nuria Marín. Ella combina varias disciplinas al mismo tiempo y presta mucha atención a la alimentación. De hecho, no ha dejado de mostrar, a través de cuenta de Instagram, sus múltiples entrenamientos y claves para mantenerse en un estado fit.

Uno de sus ejercicios clave es trepar por una cuerda (con ayuda de sus piernas). Esta disciplina, muy habitual en las pruebas de Crossfit, no es la que solemos hacer habitualmente pero sí es altamente recomendada por los que más saben de deporte. La periodista reconoce que la trepa de cuerda no es nada fácil, pero sí un ejercicio muy efectivo para complementar nuestro entrenamiento. «A mí me costó mucho, pero practicando sale. El truco es aprender a coger la cuerda con los pies haciendo «gancho» para hacer toda la fuerza con las piernas», cuenta a sus casi 200 seguidores en redes sociales.

Gracias a su disciplina y dedicación ha logrado incorporar hábitos de lo más saludables a su vida. Y es que, desde siempre, la hemos visto entrenar con ejercicios de fuerza y resistencia de alta intensidad en la que vemos a la televisiva trabajando absolutamente todo el cuerpo. Otro de los ejercicios que realiza con frecuencia son las dominadas, perfectas a la hora de trabajar el tren superior. Es, sin duda, la mejor forma de entrenar los brazos, los músculos superiores de la espalda y del hombro y hasta los abdominales. Eso sí, son muy complicadas de hacer. De hecho, es un ejercicio que a Nuria todavía se le resiste, aunque lo intenta. «Me mata el bíceps, me va muy bien subir de un salto y bajar muy lento», cuenta.

Por último, ha confesado que uno de sus ejercicios favoritos son los burpees, con él se trabaja el abdomen, la espalda, el pecho, los brazos y las piernas. Es considerado como el quemagrasas más completo porque tonifica prácticamente todo el cuerpo. «A mi me encantan», dice la periodista. Ahora que ya conoces todos los ejercicios de su rutina sola queda ponerla en práctica.