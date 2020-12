La presentadora de ‘La Voz’ nos sorprendió en la final del talent show con un nuevo corte de pelo que sienta bien a cualquiera y que triunfará este 2021.

Hace unas semanas nos adelantábamos a la llegada del 2021 y os hablábamos de cuáles serían los cortes de pelo y peinados más demandados durante el próximo año. Blunt bob, lob ondulado, clavicut, pararell undercut, mullet… Son muchos los términos extraños que aparecían en la lista y que daban nombre a las formas de llevar el cabello que más triunfarán durante los próximos 365 días. Maneras muy de lucir melena de lo más original que en estos últimos meses ya han conquistado a muchas famosas. Incluida Eva González, que el pasado viernes presentó la final de La Voz con un corte de pelo que no podía sentarle mejor y que estamos seguras de que querréis copiar para comenzar el año con buen piel ¡y buena melena!

La presentadora, presumiendo de figura y estilo gracias a un maravilloso vestido mini repleto de flecos y con enorme hombreras; pisó el plató del talent show y, sin pretenderlo, eclipsó a todos los participantes y miembros del jurado. Su estilismo no podía ser más acertado; fue su nuevo y sorprendente look lo que nos dejó a todos con la boca abierta. Un corte de pelo de lo más actual que no podía sentarle mejor a Eva González.

El nuevo corte de pelo de Eva González es todo lo que necesitas para triunfar este 2021

Acostumbradas a verla con su larga y ondulada melena, la mujer de Cayetano Rivera nos sorprendió a todas con su nuevo y acertado corte de pelo; uno de esos cortes que ya vaticinábamos que sería todo un éxito en las peluquería el próximo año. Su nuevo look no es otro que el conocido como lob ondulado. El lob no es más que un bob un poquito más largo, una media melena por encima del hombro que, llena de ondas naturales pero muy trabajadas, consigue endulzar nuestro rostro y potenciar las facciones de nuestra cara. ¡No hay más que ver lo bien que le sienta a Eva González para darse cuenta!

Aunque el ganador de esta última edición de La Voz fuese Kelly, del equipo de Laura Pausini, lo cierto es que la verdadera triunfadora de la final del concurso fue la sevillana. Y es que, sin duda, su nuevo corte de pelo fue el claro protagonista del viernes. ¿Qué te parece? Nosotras no podemos estar más obsesionadas. ¡Ya estamos pidiendo cita en nuestro salón de belleza de confianza para replicarlo!