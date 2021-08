Lo que ha tomado María Patiño esta mañana nada más levantarse es, sin duda, el desayuno de moda entre las famosas más top. ¡Te contamos todo sobre él!

Es por todas sabido que María Patiño cuida mucho su imagen. Y no es porque seamos unas auténticas adivinas; es que ella no oculta ninguno de los retoques que se hace y habla con total naturalidad sobre los tratamientos estéticos a los que se somete. Una sinceridad que desde aquí agradecemos totalmente. ¡Basta ya de tabús absurdos! Hace ya unas semanas, por ejemplo, la presentadora de Socialité compartía a través de su perfil de Instagram el tratamiento que había probado para conseguir un abdomen tonificado y terso. Y días antes, tampoco tuvo problemas en contar a sus más de 500 mil seguidores en la red social la técnica que había utilizado para conseguir unas piernas libres perfectas para el verano. Sin embargo, y aunque comparte todos sus secretos de belleza, la periodista no suele mostrar qué come en su día a día. Algo que ha cambiado con su última publicación, donde ha demostrado que ella también se ha apuntado al desayuno de moda de todas las famosas e influencers.

El desayuno de moda que también ha conquistado a María Patiño

La colaboradora de Sálvame ha subido una foto a su cuenta de Instagram donde aparece un buen plato de gachas de avena; el que, sin lugar a dudas, es el desayuno más de moda. Se trata de un plato sencillo de preparar pero que aporta a cualquiera toda la energía que necesita para comenzar el día con buen pie; pero que también resulta perfecto para aquellas personas que buscan cuidar su línea. Y es que la avena es un alimento ideal para mantener el hambre a raya, ¡pues resulta extremadamente saciante!

Los beneficios de la avena

La avena es un cereal repleto de hidratos de carbono complejos de absorción lenta que hacen que nos quedemos llenas sin engordar casi, ya que nos ayuda a disminuir el apetito. Pero eso no es todo. Y es que la avena es útil para controlar los niveles de azúcar en la sangre, reducir el colesterol y mejorar el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra. Vamos, que lo tiene todo. María Patiño, tal y como ha mostrado en redes, la suele tomar con nueces, arándanos y frambuesas, creando una combinación perfecta para el cuerpo (y para la mente) que no puede ser mejor.

Nueces, arándanos y frambuesas, la mejor combinación

Las nueces, gracias a su alto contenido en ácidos grasos Omega 3 de origen vegetal, son ideales para cuidar el colesterol y también, por sus propiedades nutricionales, ayudan a mejorar nuestra memoria. Las frambuesas y los arándanos, por su parte, como buenos frutos del bosque, son muy beneficiosos para la piel, logrando que esta se vea brillante y sana en todo momento. ¡Una auténtica maravilla!

Queda claro que el desayuno de moda no puede ser más completo. Ayuda a mejorar la línea, es perfecto para la mente y nos mantiene la piel radiante. ¿Se puede pedir más? Nosotras, como María Patiño, creemos que no.