Que el desayuno es la comida más importante del día es algo que nos llevan diciendo desde la infancia. Pero, y pese a tenerlo más que claro, dar con el desayuno perfecto y sano puede ser todo un reto. Por suerte, Makoke es una de las esas mujeres famosas que siempre nos sirve de inspiración en lo que a vida sana se refiere.

¿Pero de verdad su idea es saludable? Para saberlo, hemos hablado con una experta en nutrición. Con su ayuda sabemos de primera mano todo lo que debemos añadir a la primera comida del día para que sea equilibrada y completa. Empezamos:

Algunas famosas como Makoke comienzan el día tomando ‘smoothies‘ que, además de aportar la vitamina necesaria para afrontar el día, tiene propiedades antioxidantes y ayudan a NO engordar. La ex de Kiko Matamoros sabe muy bien cómo escoger su desayuno. La colaboradora de Telecinco ha confesado ser amante de la comida sana, y no se olvida de ello ni a la hora de desayunar, donde elige un buen batido natural preparando a base de un suplemento de proteínas, piña, arándanos, moras, plátano y leche de avena. Además, Makoke ha asegurado que es muy sencillo de preparar y tarda menos de 10 minutos.

Una experta en nutrición valora el último desayuno de Makoke

Un desayuno correcto debe contener estos tres grupos de alimentos. En primer lugar, una porción de hidratos de carbono de absorción lenta (una idea muy recomendada puede ser el pan de centeno o cereales como la avena o el muesli). También debemos añadir proteínas de buena calidad como el jamón serrano, atún o huevo.

Por supuesto, es aconsejable que la comida incluya lácteos como la leche, el yogur, el queso o kéfir. Y es que, atenta a lo que nos cuenta Paula Fernández, nutricionista de ‘Nutrium’, un centro de dietética que se dedica a elaborar menús personalizados y adaptados a cada paciente: «Si la leche es vegetal, de avena por ejemplo, y no contiene azúcar añadido, es perfecta para desayunar».

Y, ¡no te olvides de la fruta! Respecto a la fruta, esto es lo que debemos saber. Todas las frutas son adecuadas. El plátano, por ejemplo, aporta electrolitos que ayudan a la recuperación muscular. También contienen hidratos, que dan energía y es ideal si realizas deporte por la mañana. Una de sus mayores ventajas es su nivel de saciedad, así evitarás picar entre horas.

Otra fruta que nos recomienda Paula, y que Makoke siempre incluye en su desayuno, son los arándonos y las moras. No es la opción más popular, pero son ricos en vitamina C y además tienen efecto protector frente a infecciones de orina, habituales en algunas mujeres.

Nuestra experta recomienda….

Paula Fernández, que lleva toda la vida estudiando sobre alimentación saludable, ha analizado la rutina alimentaria de Makoke por las mañanas y ha puesto a nuestro alcance algunos consejos que te vamos a compartir.

Reconoce que el desayuno de la televisiva es sano pero… asegura que debería añadir un poco más de hidratos de carbono por las mañanas, y más si hace deporte, como incluir en su batido algunos copos de avena, por ejemplo.

En cuanto al suplemento de proteínas matiza: «Si es un buen suplemento lo consideramos adecuado, siempre y cuando no haya un exceso en el cómputo del día. Es decir, necesitaríamos valorar la dieta completa, además de sus necesidades, ya que en función del deporte practicado puede necesitar más o menos. A una persona sedentaria no le recomendaríamos ese tipo de productos, basta con aportar alimentos con proteínas natural como el huevo o un poco de queso».