Unos labios carnosos y con más volumen, Carla Barber ha creado el labial para conseguir esa boca, que según sus palabras, buscan sus clientas

Unos labios jugosos, carnosos y con volumen. Ese es el ideal de Carla Barber, y para conseguirlos, además de los tratamientos estéticos que realiza en sus clínicas, ha buscado una fórmula más sencilla y mucho más asequible económicamente. Se trata de un labial que ha creado junto con la firma You Are The Princess con el que nos promete conseguir el milagro.

La especialista en medicina estética ha lanzado una colección cápsula de lápiz de labios para conseguir esos labios con volumen que todas deseamos.

El labial en ocho tonos diferentes

Cuenta con ocho labiales voluminizadores que aumentan el grosor de los labios de manera inmediata. Con un gran abanico de tonalidades, que abarca desde el rojo más intenso, el llamado ‘Definitive red’, hasta un discreto marrón chocolate ‘The great brownie’, pasando por varios tipos de rosas como el ‘Marvelous pink’ o el ‘Sublime rose’. También están los siempre favorecedores naranjas ‘Sumptuous orange’, ‘Exceptional ginger’, ‘Outstanding peach’. Ademas, hay de una alternativa transparente efecto gloss que satura el color natural de los labios.

Carla Barber sabe de la preocupación por unos labios marcados, angulosos y con volumen. Algo que, según sus palabras, “es lo que más me piden en consulta, muchas veces nuestros pacientes vienen pidiendo una hidratación y acaban volviendo para conseguir más volumen, es algo que da un toque muy sexy y forma parte del marco de la sonrisa”.

La colección capsula se llama ‘Lips Extreme’ y tienen un precio de 19,95 euros.

Con estos labiales Barber asegura que se consigue un efecto redensificador y voluminizador sin inyecciones ni cirugía. Sus ingredientes activos provocan una inflamación controlada en los labios y una estimulación del riego sanguíneo que genera ese volumen al momento.

Gracias a su innovador concentrado se consigue hidratar, alisar y, sobre todo, dar volumen. “Puedes aplicar un poco para dar un tono jugoso y volumen a tus labios o aplicar más cantidad y tener un pigmento más intenso, a mí me encanta la combinación de varios de los colores”, reconoce Barber.