Beber más agua, hacer más deporte, comer sano, ¡ir a terapia!… sencillos gestos que nos ayudan (muchísimo) a adquirir hábitos de vida más saludables. Tips que sigue a rajatabla Nagore Robles, quien incentiva a seguirlos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

A su mas de 1,3 millones de followers, la colaboradora los anima a comer de forma saludable y hacer deporte regularmente, compartiendo con ellos numerosas rutinas que realiza en casa para enseñar que el buen estado físico del que presume no es fruto de la casualidad, es el resultado del trabajo duro y la buena disciplina.

Ella es fan confesa del yoga, el surf, el ejercicio en general. Pero, además de utilizar el deporte como terapia para conseguir sentirse mejor, la vasca también se ayuda en la comida sana y así lo refleja en su Instagram donde publica gran parte de sus desayunos, comidas y cenas con recetas muy apetecibles y fáciles de hacer.

Pero, como todo el mundo, Nagore también tiene sus días malos y, precisamente, es cuando más le apetece ejercitarse. Además, confiesa que acudir a terapia de forma regular le ayuda a mantener una correcta salud mental. Siempre que tiene ocasión, la televisiva habla sin tapujos de lo importante que es acudir al psicólogo.

«Soy adicta a ir a terapia desde hace muchos años. He pasado por varias terapeutas que me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo. Es algo que quiero mantener el resto de mi vida” confesó en una ocasión. Una afirmación que afianza cada día. De hecho, en las últimas horas Nagore confesaba no estar pasando una buena semana y son precisamente las sesiones con su terapeuta las que consiguen aliviar el estrés y la ansiedad que, en ocasiones, sufre.

La colaboradora pone fin a una de sus semanas más duras

“Esta semana ha sido súper movida, la verdad es que me siento agotada físicamente, y sé que haber recibido tantos impactos emocionales, me ha dejado la energía muy bajita. Reuniones que no salen como esperabas, malas noticias, presiones… la vida a veces te golpea y debes responder como sepas, como puedas y como te pille en ese momento”, escribía apenada para sus seguidores junto a una imagen donde aparece con el rostro más serio del habitual.

Y es que aunque su sonrisa parece imborrable, tras ir consiguiendo éxito tras éxito en la televisión y fuera de ella, Nagore es incapaz de disimular su mal estar. “Confío en que las situaciones ocurren por algo, y las decisiones las tomaré sabiendo que todo forma parte de un aprendizaje”, concluye en su texto. Sin duda una reflexión que ha sido muy bien acogida por su comunidad que, rápidamente, le enviaban numerosos mensajes de ánimo y cariño.