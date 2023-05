Las altas temperaturas, la exposición solar prolongada, los tintes y los tratamientos de alisado demasiado agresivos pueden pasarle factura a tu melena. Apenas quedan unas semanas para que podamos disfrutar del mar y la piscina que tanto maltratan nuestra fibra capilar. ¿Quieres llegar al verano con un pelazo de escándalo? Laura Matamoros nos ha recomendado un producto de belleza que acaba de salir al mercado y que nos ayudará a mejorar el aspecto de nuestro pelo. Sus efectos son increíbles y aporta múltiples beneficios a tu cabello. Te desvelamos la firma y te traemos algunas alternativas que también debes tener presentes esta temporada.

La hija de Kiko Matamoros y Marián Flores tiene muy presente que el cuidado capilar no es un tema baladí. Por eso ha empezado a cuidar su melena con un aceite capilar que lo tiene todo para convertirse en nuestro favorito del verano. El producto que ha estrenado es de la firma Redken, concretamente, el "Oil for All". Este aceite ultra ligera no apelmaza el pelo, hidrata, da brillo y sirve de protector térmico. Lo podemos utilizar a diario antes o después de secar el pelo aplicando unas cuantas pulsaciones en la palma de nuestra mano y esparciéndolo de medias a puntas de nuestra cabellera. Como su propio nombre indica, sirve para todo tipo de pelo (graso, mixto y seco) pues su fórmula no engrasa. ¡Notarás una suavidad extrema! Este producto tiene un precio de 21,82 euros y es muy fácil de encontrar en droguerías y grandes superficies.

Para hacer frente a los agresores externos que acechan nuestra melena en verano (salitre, cloro, sol...) debemos estar preparadas. Por ello, aparte del de Laura, te traemos algunos aceites capilares y protectores térmicos que agradecerás descubrir antes del 21 de junio. Desliza para descubrirlos en la galería y no te pierdas una sola novedad.