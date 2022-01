Si hace pocos días probábamos la receta más healthy y deliciosa para el desayuno que nos proponía Nagore Robles, ahora ha sido su novia, Sandra Barneda, la que nos ha mostrado cuál es su apuesta más sana para empezar el día con las pilas a tope y, a la vez, mantener la báscula bajo control. La presentadora, que puede presumir de una estupenda figura a sus 46 años, cuida su alimentación a diario y como no podía ser de otra manera, su desayuno también está basado en alimentos naturales y llenos de beneficios saludables.

Sandra Barneda empieza el día con el desayuno más completo

Lo dicen todos los expertos: los carbohidratos son clave para conseguir la energía que necesitamos en el día a día. Aunque por miedo a engordar en muchas ocasiones seguimos tratando de evitarlos. ¡Error! Es imprescindible que estén incluidos en nuestro desayuno. Sandra Barneda lo sabe, y por eso ha optado por una de las mejores opciones: la avena.

Además de que solo aporta 68 calorías por cada 100 gramos, la avena es el es el hidrato de carbono por excelencia. Y es que además de reducir el colesterol, aporta fibra y produce una gran sensación de saciedad, así que ayuda a controlar la ansiedad entre horas. Pero esto no es lo único que la presentadora ha incluido en la comida más importante del día, ya que teniendo como base este cereal, ha sumado a su bol saludable proteína (o lo que es lo mismo, leche desnatada) y antioxidantes, concretamente, arándanos y frambuesas. ¿Sus beneficios? Cuentan con propiedades antiinflamatorias que protegen contra todo tipo de enfermedades cardiovasculares; son fuente de vitamina C, que ayuda a retrasar el envejecimiento de las células; y combaten la temida retención de líquidos.

Bayas de goji, el ingrediente estrella

Pero espera, porque Sandra Barneda ha querido completar su desayuno estrella con el ingrediente de moda: las bayas de goji. En los últimos años estas pequeñas bombas de salud han causado furor entre las celebrities. Y es que además de combatir los radicales libres, proporcionan una lista interminable de micronutrientes, como vitaminas del grupo B y potentes antioxidantes carotenoides como el licopeno, la luteína y la zeaxantina, que actúan como protector solar para los ojos y previenen su deterioro.

Y ojo, porque aquí no acaban sus beneficios, dado que su alto contenido en fibra hace que nos mantengamos llenas durante mucho tiempo y además son diuréticas y muy depurativas, por lo que ayudan a perder peso más rápidamente. ¿Todavía no las has probado? Apunta la receta de la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ y disfruta mientras te cuidas.