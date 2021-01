Ana de Armas ha querido dar la bienvenida al nuevo año con un sorprendente corte bob (media melena) y un flequillo recto que promete arrasar este 2021.

Han pasado meses sin dejar apenas rastro. Meses en los que Ana de Armas no se ha dejado ver por ningún lado; y que nosotras, fieles seguidoras de su trayectoria profesional, de su estilo y de su relación sentimental junto a Ben Affleck, la echábamos de menos. Sin embargo, la espera ya ha terminado y hace unos días recibíamos una notificación en nuestra cuenta de Instagram con novedades sobre la actriz. Aunque su aparición no ha sido tan estelar como nos hubiese gustado, pues ha sido un story en la cuenta de la red social de una de sus amigas más íntimas; verla no ha podido gustarnos más. Y es que la nominada al Globo de Oro en 2019 por su papel en Puñales por la espalda; además de derrochar estilazo como de costumbre y de enamorarnos gracias a su sonrisa; nos ha dejado con la boca abierta gracias a su nuevo y sorprendente look, en el que luce flequillo y una original melena bob.

Corte bob y flequillo recto: Así es el nuevo look de Ana de Armas

La que fuese una de las principales protagonistas de El Internado hace ya más de una década y que pronto se estrenará como Chica Bond en la nueva entrega del Agente 007 ha querido cambiar de año y de aspecto físico. ¡Y lo ha conseguido de la mejor forma! Para despedir el 2020 y dar la bienvenida al 2021; la protagonista de Blonde, el biopic de Marilyn Monroe que prepara Netflix, ha querido cortar aún más su melena y enmarcar su rostro en un nuevo look con flequillo que promete arrasar en las peluquerías durante los próximos meses.

Se trata de un corte de pelo de inspiración ochentera que destaca por su largo a la altura de las orejas, peinado muy pegado a la cabeza y con las puntas hacia dentro; pero sobre todo por su original flequillo cortina. Un corte bob y flequillo recto que convierten a la actriz en la mejor fuente de inspiración a la hora de elegir corte de pelo este nuevo año. Si en 2020 llevábamos el pelo a la altura de las clavículas; este 2021 nos atreveremos a dar el tijeretazo y cortaremos por lo sano (aún más) nuestras puntas; arrasando con este bob que tan bien sienta a Ana de Armas. ¿Te animas a dar el paso y a arriesgar de lo lindo como la actriz del momento? ¡Nosotras te animamos desde aquí!