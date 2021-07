El equipo de maquillaje de Mediaset sabe cuáles son los tonos que se llevan esta temporada en los labios y también cuáles de ellos favorecen cuando la piel del rostro ya tiene un tono veraniego, como en el caso de Toñi Moreno

Dice el refrán que para gustos los colores y la afirmación no puede ser más cierta, porque la variedad es casi infinita. Pero cuando se trata de estilismos y looks beauty hay colores que encajan más que otros en determinados momentos. Esto va en función de las tendencias de la temporada y, sobre todo, del tono de nuestra piel. Por ejemplo, no podemos utilizar el mismo color para los labios en invierno que cuando tenemos la piel bronceada. Las estilistas y maquilladores de Mediaset lo saben bien y lo aplican con maestría cuando les toca preparar a una de las caras visibles de la cadena como es Toñi Moreno.

La presentadora vuelve estos días a estar al frente de ‘Viva la vida’ y lo hace luciendo un corte de pelo de lo más favorecedor después de ponerse en las manos del estilista Manuel Zamorano. También con un tono de piel más que envidiable, sin duda conseguido gracias a la luz de las tierras gaditanas.

Para resaltarlo, lo mejor es elegir los estilismos adecuados y también los labiales que mejor complementan con el tono de nuestra piel en esta u otras épocas del año. En el caso de Toñi Moreno, la gama para probar colores ha sido más que amplia, aunque, finalmente, en su caso, los tonos rosáceos suelan ser los que suelen ganar la partida.

Los labios rosa, el comodín para todo el año

Esta temporada en la que los labios vuelven a asomar con timidez tras las mascarillas, se lleva casi todo. Los rojos siguen irreductibles, aunque los rosas le van ganando la partida y se polarizan las tendencias. Esta temporada se mantiene por un lado, la búsqueda de la naturalidad mientras que por otro se aceptan los tonos más llamativos.

Así, la paleta de rosas va desde los tonos más discretos en texturas que dejan los labios hidratados hasta los fucsias en acabados mate. Todo vale siempre y cuando respetemos el tono de nuestro piel y el color encaje con el estilismo. En el caso de Toñi Moreno esa gama de rosas con acabado brillante en un tono medio sirve para destacar su sonrisa y darle calidez.

El naranja es para el verano

En esa gama de tonos que prueban con Toñi Moreno hay cabida para casi todo. Está, por supuesto un tono de lo más favorecedor en verano y que se repite año tras año en distintas versiones, los tonos anaranjados. Esta temporada están presentes de manera sutil, en forma de toques que complementan al rosa. Porque son ideales para las pieles más bronceadas o más oscuras y también precisamente para resaltar eso: que tenemos un poquito de color e intensificarlo de manera visual.