La genética, una mala hidratación, el tabaquismo y el fotoenvejecimiento son las causas principales de la aparición del llamado 'código de barras', vamos, las arrugas que surgen alrededor de los labios. De un tiempo a esta parte son muchas las firmas de belleza que han creado productos específicos para combatir estas líneas dinámicas que crecen en el contorno de los labios. Te traemos seis productos de belleza que son súper eficaces para eliminarlas y prevenirlas a continuación. Además, te damos algunos tips para que, si no las tienes aún, no te aparezcan de la noche a la mañana.

Las arrugas en los labios están muy relacionadas con las mujeres fumadoras, el gesto de succión a la hora de aspirar el humo del cigarrillo repetidamente durante años produce este tipo de arrugas tan características. Pero esta es solo una de las causas, pues las que tienen completamente abandonado su skin care también en riesgo. La falta de hidratación de labios y de la piel del rostro también puede arrugar y cuartear esta zona generando estas odiosas líneas. ¿Eres de las que no se pone crema solar día a día para salir a la calle? Pues te vaticinamos el mismo problema. Es muy importante incluir un fotoprotector en nuestro cuidado facial antes de salir a la calle y no solo durante los meses de sol, en otoño e invierno también está recomendado hacerlo.

Contorno de ojos y labios: cremas que sirven para todo

Igual que tratamos la zona de la ojera con una crema específica, ahora existen cremas que nos ayudan a rellenar las arrugas que rodean la boca. Pero tenemos buenas noticias, pues ya hasta podemos encontrar cremas que actúan tanto con las patas de gallo como con el código de barras. Sesderma ya tiene un gel que nos ayuda a combatir ambos problemas concretamente con su producto 'Glicare'.

También podéis incluir en vuestro skin care 'Liftissime' un bálsamo labial rellenador ideal para borrar estas líneas dinámicas de la firma Lierac. Si quieres tratar tanto las arrugas como los propios labios, una buena opción es la crema 'All About Lips' de Clinique. En cambio, si lo que tenéis claro es que queréis un producto lujoso cuyos cambios sean visibles en un periodo corte de tiempo tenéis que fichar el 'Total Lip Treatment Expert' de Sensai o la ya mítica crema 'Le Lift soin lèvres et contours' de Chanel. Desliza para descubrirlas en la galería.