Acaba de anunciar su segundo embarazo y hace unas semanas sacaba su libro *Pura Vida». La modelo canaria vive un gran año y nos da las claves para llevar una vida sana

El año más complicado para gran parte de la gente está siendo muy especial para Ariadne Artiles. Hace unas semanas publicaba su primer libro ‘Pura Vida’ y ahora acaba de anunciar que está esperando su segundo hijo. La modelo canaria y José María García Fraile ya son padres de una niña, Ari, de casi tres años, y la próxima primavera volverán a ser padres de gemelas.

«Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido. Me siento bendecida por este maravilloso regalo que nos brinda la magia de la naturaleza. Era un secreto a voces y nada me puede hacer más ilusión que compartirlo con todos ustedes. Volvemos al ruedo con una felicidad inmensa que nos llena de luz en este año tan raro», así ha anunciado Ariadne su nuevo embarazo.

La modelo afirma que debe su espectacular físico en un 30% a la genética y en un 70% al estilo de vida. Una forma de cuidarse y de entender la vida que narra en su libro: «Ha sido una experiencia muy gratificante. Un proyecto tan personal como lo es este es, sin duda, una de las cosas más bonitas que he hecho.

Y todo lo que para ella significa la palabra «vida» es lo que nos muestra a través de sus páginas: «Precisamente es el mensaje que quiero transmitir con mi libro. Como su propio nombre indica, vivir una vida pura a través del cuidado de la alimentación, la salud física y mental y el bienestar integral».

Ariadne apuesta por la vida sana y sin necesidad de dietas: «Nunca me escucharás hablar de dietas, de hecho me horrorizan. Creo que solo causan ansiedad y mal humor. En definitiva, no valen para nada. Lo ideal es llevar un estilo de vida saludable que nos haga felices y dure toda la vida», asegura.

La maternidad y los nuevos proyectos de Ariadne Artiles

¿La maternidad cambió tu forma de vivir?

Lo cambia todo. Acabas una vida para empezar otra. En mi caso una nueva vida emocionante porque siempre quise vivirlo así y cuando estás en ella es maravilloso con todo lo malo, incluso con el cansancio y las noches sin dormir sigue siendo maravilloso.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Este año, con pandemia incluida, ha sido una revolución. Terminé el libro, salió a la luz y terminé la casa de la playa, otro sueño que finalmente es nuestro hogar. Acabo de sacar @lavidamadre, una web en la que todas las madres podemos compartir experiencias, desmontamos mitos y nos reímos de nosotras mismas, pero lo más importante es que gracias a todos los testimonios que se comparten nos sentirnos un poquito menos solas. También acaba de salir mi colección de botas para Pikolinos y estoy preparando un proyecto para el año que viene que aún no puedo contar nada, pero estoy muy ilusionada.

No le puedo pedir más a la vida.