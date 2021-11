Esta semana, Lydia Lozano ha organizado un mercadillo solidario que ha desatado una auténtica batalla campal entre los miembros de ‘Sálvame‘. Con el fin de recaudar dinero para los damnificados del volcán de La Palma, la colaboradora ha celebrado una feria de artículos de segunda mano que ha sido un éxito. Sin embargo, su convocatoria no ha contado con el apoyo de todos sus compañeros de programa.

Algunos, como Kiko Matamoros, Rafa Mora o Jorge Javier Vázquez no fueron invitados a participar. “Juro solemnemente que me he quedado flipado… A mí no me has pedido ropa”, se ha quejado el el presentador. Matamoros, a pesar de su descontento por no haber sido avisado, ha donado su sueldo de un día. Tampoco Laura Fa ha participado.

Las excusas de Laura Fa que han molestado a Gema López

La catalana se ha excusado de no poder ayudar a su compañera y ha alegado sus motivos. Así, justificaba su no contribución al hecho de que el planteamiento del mercadillo le sonó “raro”. Convencida de que su mercadillo podría dar pie a malentendidos, advirtió a Lydia de que iba a quedar “fatal” y prefirió no donar ropa para no entrar en polémicas. No quería que se comparara lo que donaran o vendieran cada colaborador.

Gema López escuchaba sus palabras para salir airosa de una situación incómoda. Y, muy cabreada, le ha soltado un zasca que ha dejado a todos los presentes sorprendidos: “Es curioso cómo te enteras de todas las fiestas, pero eres la última en enterarte que hay un mercadillo solidario”. El público y el plató ha estallado en aplausos tras su comentario.

Kiko Hernández respondía a la polémica con una sonora “pedorreta”: “Lo podías haber hecho bien ya que lo haces…”, reprochaba a Lozano. «Sabía que iba a pasar esto», insistía Laura Fa.

Lydia Lozano recauda 11.000 euros a favor de los daminificados del volcán de La Palma

Lydia, por su parte, defendía que su mercadillo había sido un éxito, a pesar de que no todos asistieron o no invitó a todos. «Sé que Gema y Belén tienen mucha ropa», decía. Lo cierto es que al margen de sus errores de protocolo al no convocar a todos sus compañeros de ‘Sálvame’, su iniciativa logró reunir un montón de dinero a favor de los afectados por el volcán de La Palma. La canaria recaudó un total de 11.000 euros gracias a la venta de ropa donada por sus compañeros de televisión.

Desde que despertó el volcán de La Palma, Lydia Lozano ha mostrado en todo momento su apoyo y su solidaridad con los palmeros. Ella se siente parte de la familia canaria ya que su familia vive en la localidad de El Paso. Por este motivo decidió hacer este mercadillo en beneficio a ellos, reuniendo una cantidad que será bienvenida en la isla. La colaboradora ha regresado a su puesto de trabajo y lo ha hecho satisfecha de poder haber aportado su granito de arena a esta importante causa.

Kiko Hernández: «Lo importantes es dar en la medida de lo que podemos»

Para Lydia, lo importante es el dinero que se ha logrado sumar para ayudar a los palmeros. Poco importa ahora la indignación de Jorge Javier Vázquez, que ha calificado su gesto como muestra de «bienquedismo y egoísmo». Las justificaciones de Laura Fa para no formar parte del mercadillo tampoco le quitan el sueño. “La comunicación entre nosotras no es fluida… “¿Lo cuento o me siento ante el Tribunal de la Inquisición?”, alegaba la periodista. Como bien ha recordado Kiko Hernández, «lo importante es colaborar, no hacer ‘el gilimemo’ y dar en la medida de lo que podemos«.