Aunque ha pasado casi una semana ya desde que Chanel Terrero fuese elegida como representante de España para Eurovisión 2022, lo cierto es que la polémica del Benidorm Fest parece lejos de calmarse. Tanto revuelo se ha generado por la decisión del jurado del festival de apostar una candidatura que el público respaldó con menos del 4% de los votos, que incluso se ha convertido ya en un asunto de Estado tratado por políticos también como arma arrojadiza de partido a partido. Pero entre tanto ruido político, el silencio de Isabel Díaz Ayuso se ha hecho viral y es que su rostro lo decía todo. Son muchos los que quieren opinar sobre quién llevamos a Eurovisión y sobre la forma en la que TVE ha dado la espalda a la opinión del público a pesar de anunciar hasta la saciedad que este era “el festival que TÚ quieres”, aunque ellos deciden.

Un asunto tratado también este jueves durante el pleno en la cámara de la asamblea de Madrid. La polémica del Benidorm Fest ha sido aprovechada por Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, que quería conseguir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llevase a buen término sus peticiones políticas. Para ello, ha comparado lo que, para ella, sucede en el Partido Popular y las artimañas del jurado a la hora de votar de manera nefasta a las Tanxugueiras -recibió más votos un videoclip que la puesta en escena de las gallegas sobre el escenario-, dejar a Rigoberta Baldini fuera de juego y sentenciar de manera unilateral que España será representada en Eurovisión 2022 por Chanel Terrero. Una comparativa algo disparatada y que ha obtenido la mejor de las respuestas por parte de Ayuso y es que su cara lo ha dicho todo, convirtiendo el siguiente vídeo en todo un fenómeno viral.

Vídeo: Twitter

“Le pido que no le robe a la ciudadanía poder tener esta normativa, como ha hecho el jurado con las Tanxugueiras. Por favor, venga aquí en mayo, traiga una ley consensuada, venga aquí en mayo y solucionemos este problema de raíz”, solicitaba Carolina Alonso al inicio del vídeo que acompañan a estas líneas. Lo curioso llegó cuando la cámara enfocó a Isabel Díaz Ayuso y su reacción de perplejidad al ver cómo se ha metido con calzador la polémica del Benidorm Fest en el pleno de la cámara de la asamblea de Madrid. La política trató de no reírse, miró a su compañero y en sus ojos estaba la respuesta, como así coinciden muchos usuarios de las redes sociales, que han ayudado a hacer que el vídeo sea de lo más comentado de la jornada de este jueves. ¡Dale al play y no pierda detalle a la cara de Isabel Díaz Ayuso!

