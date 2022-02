Han pasado 39 días desde que protagonizara una acalorada bronca con Belén Esteban durante la emisión de ‘Sálvame‘. Una riña tras la cual Paz Padilla abandonaba el plató, enfadada e indignada. Desde entonces, mucho se ha comentado sobre su futuro en el espacio, ya que no ha regresado a su puesto como presentadora desde que se enfrentó a su compañera. ¿Se ha tomado un tiempo de descanso o ha decidido irse definitivamente? Hasta la fecha, ni ella ni sus compañeros se han pronunciado sobre este asunto que ha tenido en vilo a la audiencia durante semanas. A pesar del mutismo generalizado, este lunes se han emitido unas imágenes que hablan por sí solas: el programa ya no cuenta con la gaditana.

La ausencia de Paz Padilla en el último vídeo de ‘Sálvame’

‘Sálvame’ ha realizado un divertido vídeo en el que aparecen las personas que trabajan en el espacio de Telecinco como si fueran parte del reparto de ‘Pasión de gavilanes’, la secuela del culebrón que ha vuelto a la parrilla televisiva 20 años después de su estreno. «Nos hemos preguntado cómo sería la cabecera de @salvameoficial al estilo #PasiónDeGavilanes y creemos que el resultado sería algo así 🍋🤠🍊», dicen.

En las imágenes se puede ver en sus actitudes más dramáticas a presentadores como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, y la recién fichada Adela González Acuña, y casi todos los colaboradores: María Patiño, Terelu, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Laura Fa, Miguel Frigenti, Carmen Borrego, Anabel Pantoja... No falta ni uno. Por no faltar, no falta ni Josep Ferré, el actor que imita a los personajes habituales del formato. Llama la atención que en el vídeo no aparece Paz Padilla. BAsta ver el montaje para comprobar que no hay rastro de ella. Ni imagen ni mención alguna sobre la que fuera una de sus conductoras estrella. Se trata de la prueba definitiva que confirma la salida de la actriz y humorista de ‘Sálvame’. No se pierda el vídeo para ver cómo han obviado a la andaluza en la reciente pieza del programa:

La última vez que vimos a Paz Padilla ante las cámaras de ‘Sálvame’ fue el pasado 20 de enero. Aquella tarde, la de Paracuellos rendía cuentas con ella por sus polémicas declaraciones sobre las vacunas. La andaluza trató de justificar sus palabras y dejó claro que fue víctima de la manipulación en las redes sociales: «Lo que yo he dicho es que por mucho que tú tengas las vacunas, que la gente no se relajara aunque tuviera el pasaporte Covid. Es lo que dije en ese momento. En las redes dijeron luego que ‘Paz Padilla está en contra de las vacunas’. No soy negacionista ni antivacunas». Sus palabras no convencían a la madrileña, quien recordaba de manera precisa lo que Paz llegó a afirmar en un encuentro digital con Anne Igartiburu y María del Monte. Entre otras cosas, dijo: «Si es que da igual, las vacunas no sirven para nada».

La salida o no salida de Paz Padilla de ‘Sálvame’ es un tema sobre el que han preguntado a María Patiño. Y no ha querido mojarse sobre el tema: «Su futuro profesional lo desconozco», se ha limitado a decir.