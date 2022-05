Los ritmos latinos y urbanos de la canción ‘Slomo’ han hecho vibrar al Pala Olímpico de Turín. Chanel Terrero ha saltado al escenario en décima posición de la gran final del Festival de Eurovisión, que celebraba su 66ª edición. Lo ha hecho con su característica energía, también con mucha fuerza. La joven, de origen cubano, tenía la seguridad que da encabezar las apuestas. Algo que no ocurría con el representante de España desde hace muchos años. Nos tenemos que remontar a 2014 para recordar el año en el que quedamos entre los diez primeros gracias al ‘Dancing in the rain’ de Ruth Lorenzo. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

Te interesará saber...