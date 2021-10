Victoria Abril, expulsada de ‘MasterChef Celebrity 6’: «El concurso me ha salvado de la depresión»

Este lunes, Victoria Abril se ha quedado sin opciones de continuar concursando en ‘MasterChef Celebrity 6’. Tras siete semanas en el concurso culinario de Televisión Española, la actriz ha tenido que colgar el delantal y regresar a casa.

«MasterChef me ha salvado la vida», ha reconocido la actriz

«Estoy bien porque me lo esperaba», confesaba la que fuera chica Almodóvar al conocer el veredicto de los jueces. A continuación confesaba que su paso por el certamen la ha ayudado a recuperarse de uno de los momentos más difíciles de su vida. «Estoy muy cansada, agotada, pero MasterChef me ha salvado la vida. Yo salía de una depresión y de una crisis existencial grave. Con el Covid el año pasado estaba reponiéndome en Málaga en mi casita. Y de repente aparecisteis vosotros. Y de repente dije: ‘Pues mira, puede estar bien. Porque esto te ocupa la cabeza. No hay hijos, no hay novio, no hay fines de semana. Todo es ‘MasterChe y clases de cocina’.

La actriz ha abandonado el plató deseando «lo mejor» a sus compañeros, «mucha suerte y coraje», y anunciando que su favorito para llegar a la final es David Bustamante. «Me llevo que me ha salvado la vida», zanjaba en una noche en la que Miki Nadal ha vuelto a entrar en el programa tras su expulsión.

«Me voy con la sensación de haber dado la puntita del iceberg. No he presentado un plato que llegue a la altura de lo que he presentado en casa», se ha lamentado. Pero ‘MasterChef’ ha cumplido su misión de la mejor de las maneras. ¡Viva la terapia ‘MasterChef’ y además, lo recomiendo. Centraos en la comida, en los alimentos y en la salud porque ese es el mejor medicamento».