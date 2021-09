La actriz de ‘La que se avecina’ se despide del talent culinario de TVE tras fallar en la elaboración de un pescado.

El paso de Vanesa Romero por ‘MasterChef Celebrity 6’ ha llegado a su fin. En la última gala, la artista no ha superado una de las pruebas, que consistía en extraer la médula ósea de la columna vertebral de un atún para preparar un caldo que se serviría junto a un pescado. La popular actriz de ‘La que se avecina’ preparó un cazón crudo en la prueba de eliminación que no convenció al jurado. «Es un plato fallido», decía Pepe Rodríguez tras probar su plato. Jordi Cruz, por su parte, le recordaba que su pescado estaba «crudo». De todos los aspirantes, su propuesta fue la más floja. Así que los chefs decidieron que regresara a casa.

Resignada, pero contenta de su experiencia en el talent culinario de La 1, Romero abandonaba el plató de Televisión Española con una sonrisa en la boca y dibujando un corazón con los dedos. Antes explicaba: «Lo he hecho mal… Tengo sentimientos encontrados, y es así como se llama el plato. Es el momento en el que tiene que apagar la tele. Y añadía: «Ya habéis visto el manejo que tengo con el pescado… Vengo de una familia en la que el pescado se trabaja bastante y de repente se me está haciendo bola».

«Intento sacarle el lado positivo a todo»

«Me da mucha rabia irme por culpa de un pescado, pero siempre intento sacarle el lado positivo a todo. Si hubiese tirado la toalla a las primeras de cambio, no hubiese llegado a donde he llegado. A mí me gustaría transmitir que no pasa nada por hacer las cosas mal. Lo importante es intentarlas», confesaba en su despedida. Bromeaba incluso con que, seguro, pasará un largo periodo sin comer pescado. «Creo que en una temporada no comeré pescado. En mi casa, creo que me van a recibir con carne, pasta y otros tipos de cosas porque ¡Madre mía!», admitía.

Vanesa Romero abandona las cocinas de #MasterChef Celebrity 6 al no superar el enorme reto de @chefdelmar. ¡Te queremos muchísimo aspirante, gracias por formar parte de nuestra familia! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/LkLiVMRZyE — MasterChef (@MasterChef_es) September 27, 2021

Curiosamente, su padre es pescadero… Un alimento que se le ha resistido en varias ocasiones. Durante los tres programas, Vanesa ha errado en las pruebas en las que había que preparar alimento. «Yo siempre estaba entrenando porque era atleta y ahora me arrepiento de no haberle hecho más caso a mi padre«, ha relatado. «Creo que si me viera ahora mismo se sentiría orgulloso de mí porque lo he dado todo«.

«Lo que me llevo son los compañeros»

«Mi paso por ‘Masterchef Celebrity’ no es como he imaginado. Siempre te cuentan y te dicen, pero es verdad que vivir esto es una locura muy intensa. Es una montaña rusa de emociones. Lo que me llevo son los compañeros», diría antes de entregar el delantal y regresar a casa. «Soy una persona muy transparente. Cualquier cosa que se me pase por la cabeza, no puedo disimularla siendo yo. Actuando es otra historia». Vanesa Romero se convierte con su marcha en la tercera expulsada del concurso.