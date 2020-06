Belén Esteban ha vuelto a ‘Sábado deluxe’ después de casi cuatro meses de confinamiento. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado cómo ha vivido el encierro en casa y cómo ha sobrellevado su separación temporal de su marido con motivo de la pandemia. La de Paracuellos ha aprovechado la ocasión para mostrar su indignación con el Gobierno y su gestión de la crisis sanitarias. Unas declaraciones que han chocado con Jorge Javier Vázquez, quien le ha aconsejado a su colaboradora que se haga epidemiologa.

«No soy embajadora de nada ni de nadie pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura. Si hubiera estado el PP, Podemos, o VOX, lo hubiera dicho igual. Sé de casos que no ha habido medios. Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba del COVID. Que un sanitario o los que tenemos que pagar impuesto tengamos que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso», comenzaba.

Tras esto, la de Paracuellos hacía hincapié en los numerosos encontronazos que los políticos han protagonizado en el Congreso de los Diputados y tachaba estos episodios como vergonzosos. «Parecía un patio de colegios, se me caía la cara de vergüenza», decía indignada. Además, compartía con la audiencia algunas de las vivencias de su círculo más cercano: «Tengo amigas que han cobrado el ERTE hace 3 días, ¿qué familia sobrevive con 400 euros? Me gustaría saber cuántos políticos han renunciado a sus dietas, yo hoy vengo aquí sin cobrar. A mi madre le da miedo salir a la calle por si va a coger el virus».

Ante tal discurso, Jorge Javier Vázquez, que no compartía la misma opinión, no podía evitar pronunciarse al respecto y le espetaba a Esteban que se metiera a epidemiologa: «Yo estoy encantado de que al frente de todo esto haya estado Fernando Simón, al que por cierto colocó el PP. Me parece que deberíamos dejar en manos de los que saben de esta historia que nos expliquen las cosas porque aquí todos somos expertos en coronavirus«.

Belén Esteban comparte sus vivencias en la lucha contra el coronavirus

Las palabras de Jorge Javier Vázquez no le hicieron mucha gracia a Belén Esteban, quien volvía a insistir en que estaba compartiendo sus vivencias y la de su familia. «Mi pareja tenía un piso pero cuántos sanitarios se han tenido que ir a un hotel o se han tenido que alejar de su familia, tengo amigos médicos que están en tratamiento psicológico. A mí el único que me ha dado confianza es el alcalde de Madrid«, proseguía.

Tras esto, los colaboradores que se encontraban en plató aplaudían el discurso de Esteban y compartían con ella algunos de los mensajes que les había llegado de Carmen Lomana o Cristina Cifuentes, quienes también suscribían las palabras de la princesa del pueblo. «Nadie sabe la verdad sobre el coronavirus, somos personas con nombre y apellidos, no somos un número», sentenciaba.

Tras la pausa publicitaria, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra y explicaba que varias personas le habían escrito para que le trasladara a Esteban su agradecimiento por las palabras. «¿Te has dado cuenta que has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una cayetana? Vamos a hablar de lo que sabemos«, reflexionaba y provocaba que la invitada contestara de forma tajante.

La sonada bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban

«No vengo abanderada de nada ni de nadie, aquí no es palabra de Dios, vengo a hablar de lo que yo he vivido, de mis amigas que tienen que ir en metro», espetaba Esteban. Ante esto, Jorge Javier Vázquez no podía evitarlo y contestaba con cierta dureza a su amiga: «Estoy hasta el mismísimo que me digas que tienes familia que lo está pasando mal, yo también tengo familia que lo está pasando igual de mal que la tuya, no me pongas en la misma mierda. Estoy del discurso de mis amigas que viajan en metro… ¿y mis hermanas dónde coño crees que trabajan?«.

La discusión se fue acalorando por momentos y el presentador tomó la decisión de dejarle el cortijo a Lydia Lozano para que continuara la entrevista. Sin embargo, pocos segundos después irrumpía en el plató y volvía a arremeter: «Ya está bien por favor, tú no lo has vivido de manera única. Hay gente que ha sufrido mucho más que tú y por eso, por respeto, me estoy callando. ¿Te ha quedado claro? Aquí lo hemos pasado todos muy mal, no me gusta que haya gradación». Esto provocó las lágrimas de la colaboradora de ‘Sálvame’ y la fuerte salida de Jorge Javier del programa.