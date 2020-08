La presentadora ha echado la vista atrás para recordar una anécdota con el artista: «Me echó de una rueda de prensa».

Los controvertidos comentarios que Miguel Bosé ha vertido vía redes sociales sobre la pandemia del coronavirus están en boca de todos. La última semana el cantante se convertía en noticia por incitar a sus seguidores a acudir a la manifestación que tuvo lugar en Madrid en contra de las medidas anti Covid-19. Toñi Moreno se ha pronunciado al respecto y ha recordado un día que tenía previsto entrevistar al artista y que terminó de la forma más insospechada: en lágrimas.

La presentadora ha recordado en ‘Viva la vida’ que acudió hace años a una rueda de prensa del cantante que tuvo lugar en Málaga cuando se encontraba de gira con Ana Torroja. La periodista trabajaba entonces en el programa ‘Andalucía Directo’ de Canal Sur. Su objetivo principal era entrevistar al cantante. Desde la organización le habían confirmado días antes que podría tener unos minutos para entablar conversación con este una vez concluyera la rueda de prensa.

«Me hinché a llorar»

Una vez en el evento, el representante le dijo que la entrevista era inviable. Cuando llegó el turno de preguntas, Toñi Moreno no dudó en comentarle su enfado y que no estaba satisfecha con lo ocurrido. «Miguel quiero transmitirte que estamos un poco enfadadillos contigo porque nos has prometido que nos vas a dar entrevistas…». Miguel Bosé pronto reaccionó no dejándola concluir y llamando rápidamente a los miembros de seguridad. «Me echó de una rueda de prensa y yo me hinché a llorar», ha contado. Ha recordado que la sacaron enseguida y ella no dudó en decir: «Me voy yo y todos mis compañeros y de ahí no se levantó nadie».

Una anécdota que la presentadora ha rescatado cuando se ha tratado la última polémica del artista. El cantante pronto reaccionó cuando le llovieran las críticas por sus controvertidas palabras y se veía obligado a hacer un vídeo a través de las redes para matizar algunos puntos. «Me han castigado. He sido un niño malo. No tengo una de las tres redes sociales…», explicaba lamentándose.

«El bicho existe y el bicho ha matado a mucha gente. Nunca he dicho que no existiera el bicho, pero es verdad que su fuerza está disminuyendo, eso es oficial», reconocía. Y es que el cantante incitó a sus seguidores a acudir a la manifestación celebrada el pasado domingo, 16 de agosto, en la plaza de Colón de la capital donde se pedía, entre otras cosas, que el uso de la mascarilla no fuera obligatorio. Después de que tuviera lugar la concentración, a la que no acudió, el cantante sorprendía nuevamente luciendo la mascarilla obligatoria.