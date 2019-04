Terelu Campos toma una drástica decisión: jamás volverá a ‘Sálvame’

4 Paz Padilla ha asegurado que «jamás» volverá al programa

«Ayer Terelu decidió abandonar el programa de ‘Sálvame’ y lo hizo para siempre. Hoy Terelu estaba convocada, pero ella misma le ha confirmado a producción que no va a volver a ‘Sálvame’. Y que no va a volver «jamás». Terelu ha dicho basta y adiós», han sido las palabras de Paz Padilla al inicio del programa asegurando que la colaboradora no volverá al programa.