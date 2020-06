Se ha cumplido un año desde que Terelu Campos tomara la decisión de decir adiós a ‘Sálvame’ después de las críticas que recibió su hermana, Carmen Borrego, por el tartazo que recibió en la versión Okupa del programa. Desde entonces, los colaboradores del programa de Telecinco y la hija de María Teresa Campos han estado en pie de guerra. Hasta ahora.

A pesar de que hace dos semanas, después de ver a su hermana sentada en ‘Sábado deluxe’, se negara por activa y pasiva a pensar en volver al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, parece que la situación ha dado un giro de 180º y ha dejado las puertas abiertas a volver al universo del programa de las tardes de Telecinco. ¿El motivo? Una propuesta de María Patiño.

Durante la emisión de ‘La Última Cena’ del pasado viernes 16 de junio, María Patiño llamó en directo a Terelu Campos para proponerle que participara algún día en la versión culinaria de ‘Sálvame’, ya fuera como cocinera . La colaboradora, que iba camino del primer concierto de Juan Peña tras la cuarentena, para sorpresa de todos los allí presentes, no dijo que no: «Yo no cierro la puerta nunca María«. Después de escuchar esas palabras, los comensales no dudaron en gritar de felicidad ante la posibilidad (más real que nunca) de la vuelta de la que un día fue su gran compañera. ¿Veremos la próxima semana a la madre de Alejandra Rubio ponerse bajo las órdenes de Sergi Arola y Begoña Rodríguez?

Terelu, el mayor apoyo de Mila Ximénez ante su enfermedad

Lo cierto es que se ha producido un acercamiento entre Terelu y el resto de colaboradores de ‘Sálvame’ a raíz de que Mila Ximénez anunciara que padecía cáncer de pulmón. Desde entonces, el Clan Campos se ha mantenido al lado de la exconcursante de ‘GH VIP 7’ y están ejerciendo como el gran apoyo de la periodista en estos duros momentos.

A pesar de que fuera de cámaras se ha convertido en su gran consejera, lo cierto es que Terelu Campos quiso tener un detalle con su amiga de manera pública y le lanzó un valiente mensaje de apoyo (aprovechando su intervención en ‘Viva la vida’): «Esperanza, me encanta esa palabra, que la utilizamos muy poco. El cáncer es sinónimo de esperanza en muchos casos. Hay que creer firmemente en tu médico y confiar en él. No es un camino fácil, el camino que lleva a la curación». Calificaba a Mila como una persona fuerte, pero que cuenta también con un lado débil: «De alguna manera somos todos así». Y se permitía darle un consejo: «Desgraciadamente he sufrido dos veces esta enfermedad. La primera vez me dejé ayudar muy poco y me comí sola toda esta enfermedad y me manifesté lo menos posible. Es mucho más fácil hacerlo con las personas que te quieren y, además, que te quieren ayudar. Milagros de esta salimos y salimos mucho más reforzados. Es una guerra en la que se ganan batallas cada día».

Carmen Borrego vuelve a ‘Sábado deluxe’

Lo pasó mal y se marchó de ‘Sálvame’ porque no se sentía preparada para continuar porque no era ella. Se quitó un peso de encima y después fichó por ‘Viva la vida’, el programa en el que volvía a ser cómo era y en el que se sentía más cómoda que nunca; ahora, 432 días después, Carmen Borrego, vestida de blanco impoluto en señal de paz, volvía al cortijo de Jorge Javier (aunque esa vez presentado por María Patiño) para cerrar todos los frentes con sus compañeros y soltar la bomba. La hija de María Teresa Campos recuperaba su silla de colaboradora de ‘Sábado deluxe’. «No lo puedo confirmar al 100%, pero estoy en conversaciones con la productora«, decía recuperada.