Este domingo, 3 de julio, ‘Viva la vida‘ ha vivido una de sus tardes más tensas. Raquel Mosquera echaba en cara a Alejandra Rubio que se reía y hacía muecas cuando ella hablaba. Un comentario que ha provocado que el resto de colaboradores salieran a la palestra y denunciaran el mal compañerismo que estaba teniendo la peluquera. Un fuerte rifirrafe que ha acabado con una Emma García muy enfurecida.

El arranque de ‘Viva la vida’ ha sido el más tenso de todos los tiempos después de que Raquel Mosquera dijera de forma pública que Alejandra Rubio se ríe de ella cada vez que habla. «Una cosa es que digan algo que no es adecuado, otra cosa es hacer risas, muecas», aseguraba y dejaba a todos boquiabiertos. Ante esta acusación, la hija de Terelu Campos se defendía y aseguraba que nunca ha querido faltarle el respeto. «Raquel, no todo gira entorno a ti. No te falto el respeto, cosa que tú si sacando el tema de mi abuela», recordaba la joven. Mientras tanto, Marina Esnal también sacaba a relucir los gestos que algunos de sus compañeros hacían ante sus comentarios durante las tardes en las que estaba presente.

Ante este rifirrafe, los colaboradores no dejaban de pisarse entre ellos porque querían contestar a la peluquera, algo que ha provocado el fuerte enfado de Emma García, quien les ha llamado poco profesionales por faltarles el respeto a la audiencia. «¡Qué os den y os buscáis la vida! Somos lo suficientemente mayores para escuchar todas las opiniones, con educación y respeto. No nos pongamos ahora a decir: ‘a mí me ha pasado esto’, ‘cuando tú hablas, uno hace gestos’. Cuando he visto algo, he entrado rápidamente», defendía la presentadora.

El hartazgo de Isabel Rábago

Conforme pasaban los minutos, Isabel Rábago intentaba pasar desapercibida y Emma García se preocupada por su silencio durante buena parte de la tarde. La periodista, con el semblante serio, reconocía que no le pasaba nada personal con la presentadora, aunque se mostraba harta de todo lo que había ocurrido en el arranque del programa. «El tema de Rocío Carrasco es muy complicado para todos. A mí que se me diga en un plató de televisión que me rio, menosprecio, hago gestos y haya compañeros que se suban al carro… Me parece que como compañeros es lamentable sobre todo cuando ni siquiera de tan opción a contestar. Me parece bajo, la insinuación me parece grave», se queja la que fuera concursante de ‘Secret Story’. Por otro lado, la colaboradora de ‘Viva la vida’ insiste en que se han pasado todos los límites. Ante la tensión que había en el ambiente, José Antonio Avilés se llevaba las manos a la cabeza y aseguraba que estaban dando todos una mala imagen para los espectadores. «Que vergüenza ajena«, expresaba.