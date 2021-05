Ambas colaboradoras se han ausentado del programa de Pablo Motos. Cada una tenía importantes motivos para no ir a trabajar. Te los contamos.

Este jueves se ha producido un hecho sin precedentes en ‘El Hormiguero’: dos de sus colaboradores se han ausentado del programa. Y no se trataba de dos miembros cualquiera, sino de las grandes figuras del espacio: Tamara Falcó y Nuria Roca. Ninguna de las dos ha acudido a trabajar. ¿El motivo de su ausencia? Cada una tenía una razón de peso para ‘dejar plantado’ a Pablo Motos. Te contamos qué les impidió presentarse en el programa de Antena 3.

Motos explica la ausencia de Tamara: «Para ella lo primero es ser chef»

En el caso de la Marquesa de Griñón, no ha podido ir al plató por un importante compromiso con la escuela de cocina Le Cordon Bleu Madrid, donde asiste cada semana a completar su formación como chef. Un curso que formaba parte de su paquete de premios como ganadora de ‘MasterChef Celebrity 4’, donde participó en 2019. «Para ella lo primero es llegar a ser chef. ¡A ver si le sale bien el conejo!», comentaba el presentador.

Todos los jueves, la aristócrata se sienta en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’, pero esta vez no ha podido deleitar a la audiencia con su particulares opiniones sobre la actualidad del país. Su ausencia se produce la misma semana en la que han saltado los rumores sobre una posible infidelidad de su pareja, Iñigo Onieva, de la que ella ha hecho oídos sordos. En los

Nuria Roca, por su parte, ha faltado al trabajo porque se encuentra en el hospital con su hija. «Tiene un poquito de asma y los médicos han decidido dejarla ingresada. Ahora es un lío porque ingresas a la niña y se tiene que quedar un adulto con PCR negativa, pero una vez que entras no puedes salir. Iba a ir mi hijo mayor, pero la no ha podido ser porque no le ha dado tiempo a la PCR y por eso ha ido ella. Mañana iré yo, pero está bien», aclaraba su marido y también colaborador del programa, Juan del Val.

Para no dejar coja su mesa de debate, Pablo Motos ha invitado a María Dabán – una veterana con larga trayectoria en la COPE- a participar en el programa. La periodista, en sus labores de sustitución, se ha estrenado como colaboradora en compañía de Cristina Pardo y Juan del Val.

Nuria Roca es madre de tres hijos, fruto de su matrimonio con el colaborador: Pau, Olivia y Juan. Aunque en sus redes suele compartir imágenes de su familia, en escasas ocasiones habla de ellos en público. Hace dos años, su hija le daba una sorpresa en ‘El Hormiguero’ al presentarse en el espacio por sorpresa. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! GRACIAS a todo el equipo de @elhormiguero!» decía tras aquel instante tan inolvidable.