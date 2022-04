Cuando se hace un programa en directo en televisión, todo tipo de imprevistos pueden suceder que pueden arruinar la emisión. Es lo que le ha sucedido este jueves a Susanna Gris, quien se ha tenido que enfrentar a un particular ‘espontáneo’ que se ha colado en el plató de ‘Espejo Público’: una mosca a la que la periodista rápidamente ha quitado de en medio.

El suceso ha tenido lugar cuando el periodista Paco Marhuenda estaba comentando en la mesa de debate el plan económico que ha anunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mientras este hablaba, un sonido extraño se colaba por el micro, interrumpiendo su discurso. Se trataba de una mosca que se ha colado en el plató y cuya presencia ha incomodado bastante a otros colaboradores, entre los que se encontraba Elisa Beni.

Susanna Griso reconocía que llevaba un rato intentando matar a la mosca sin haberlo conseguido: «Perdón, perdón, he intentado matar a la mosca y no lo he conseguido». Acto seguido se ha levantado de su silla para poner fin a tantas interrupciones. Y, ni corta ni perezosa, ha hecho mano de un manojo de folios para finiquitar la vida de tan incómodo invitado… Rauda e increíblemente ágil, ha aprovechado que la mosca se ha posado en la mesa de colaboradores para acabar con ella de un plumazo. Bastó un golpe fuerte y firme para dejar KO al pobre bichito. Todo ello ante la mirada atónita de sus compañeros.

«La maté. Ahora saldrá alguien a quejarse de que he matado una mosca», bromeaba después del momentazo que rápidamente ha generado comentarios en las redes sociales. Consciente de que su gesto no iba a pasar por alto, se adelantaba a quienes pudieran acusarla de «maltrato animal» por haber matado a la mosca en riguroso directo. Marhuenda recogía sus chanzas diciendo que la mosca formaba parte de la plantilla de Atresmedia y que su finalidad era pasearse «para darle un poco de vidilla». «Para atacar a Elisa Beni», apuntaba entre risas Susanna Griso. Y hasta ahí una anécdota que ha puesto en evidencia el carácter resolutivo de la presentadora… y su desconocida y asombrosa habilidad para fulminar insectos voladores.

