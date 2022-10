Una nueva entrega de ‘Ding, dong’ ha dejado a Jorge Javier Vázquez sin palabras. Este martes, el popular presentador se desplazaba hasta Fuente El Saz, una pequeña localidad de Madrid, donde le esperaba Virginia y Rocío, dos espectadoras que son fieles seguidoras de ‘Sálvame‘. Lo que Jorge no se esperaba es que, finalmente, el sorprendido iba a ser él. Pero antes de ese momento, el conductor del programa se ha dejado mimar. Antes de tocar al timbre, sus anfitrionas le han abierto la puerta y ya le estaban esperando con una manzanilla no muy caliente: «No vienes de finca ¿Eh?», le preguntaban y él asentía: «Esto es la felicidad extrema vivir aquí». Jorge Javier ha comenzado a disfrutar de su cita y Virginia le advertía: «No has venido aquí solo a merendar”. «Aunque suene muy mal, yo en mi casa no hago nada», respondía Jorge. «Barrer y fregar no. Tenemos una sorpresa para ti. Si lo quieres es para ti», le decía la anfitriona.

Tan solo unos segundos después, Jorge Javier Vázquez se ha marchado a ver su sorpresa: «Qué callado se lo tenían estos cerdos. No me han dicho nada». «Ay, por favor lo que estoy viendo. Ay, por favor», continuaba diciendo el presentador. «¿Cuántas veces has dicho que querías un burro?», le preguntaban. «Muchas. Lo que estoy viendo. Ay por favor. No sabía absolutamente nada«, seguía diciendo sin creérselo todavía. «Por favor, es un burro», hacía hincapié. «Mira voy a decir una cosa. Me han pasado la ficha de lo que venía hoy hacer aquí y estaba en el coche y me decían «¿qué tal?» y yo he respondido que el ‘Ding Dong’ de hoy era un poco soso. Pero he dicho mientras venía que nunca se sabe», ha comenzado a decir Jorge.

Jorge Javier Vázquez ha querido saber todo sobre su nuevo animal

Desde hace años el presentador ha dicho en público que quería tener un burro en diferentes ocasiones: “La vida te pone señales, uno tiene que saber dónde están y hoy me habéis enviado una señal brutal. Hoy sí que puedo decirte que me quedo con el burro”, decía a sus anfitrionas. El popular presentador quería saber todo sobre su nueva mascota: «¿Necesito tener a alguien que le cuide? ¿Tengo que vallar la piscina? ¿Cómo se lleva con los perros? ¿Dónde duerme en invierno? ¿Puedo salir a pasear con él? ¿Entra en casa?». Sus anfitrionas le preguntaban: «Pero ¿Lo vas a meter en el chalet?”. “Sí, este burro se queda en Madrid y lo voy a tener en mi casa de Madrid”, respondía él.

Sin lugar a dudas, Jorge Javier se ha llevado una grata sorpresa y ahora por fin podrá cumplir su sueño de tener un burro en casa. El presentador ha empezado la semana con muy buen pie.