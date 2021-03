La colaboradora se ha atrevido con «el corte que se lleva ahora», el mismo que lleva su compañera de ‘El Hormiguero’. ¡Y le queda de maravilla!

Este miércoles, Pilar Rubio ha sorprendido a la audiencia de Antena 3 al presentarse en ‘El Hormiguero 3.0’ con un nuevo estilismo capilar. La mujer de Sergio Ramos, encargada de presentar una sección de moda en el programa de Pablo Motos, se ha presentado en el plató con una media melena muy cargada que ha provocado el asombro de sus compañeros.

«Yo soy más de pelo largo»

«¿Te has cortado el pelo?», le ha preguntado el presentador, a lo que ella respondía: «No, es una peluca. Hoy en día para qué te vas a cortar. Te pones una peluca y cada día tienes un color y un corte… Yo soy más de pelo largo, pero es el corte que se lleva ahora, como el de mi querida Tamara, muy cómodo, cortito».

El de Requena comentaba que el corte de pelo le sentaba muy bien, pero que él prefiere las melenas largas. La colaboradora estaba de acuerdo: a ella también le va más el pelo XXL. «No me corto el pelo porque siempre tienes que estar muy arreglada, y yo no me veo yo así recién levantada por la mañana», explicaba.

No es la primera vez que Pilar Rubio cambia radicalmente de aspecto delante de las cámaras de televisión. Recientemente hemos podido verla con una melena extra larga de color rubio platino, casi blanco, durante una de sus intervenciones en ‘El Hormiguero’. En aquella ocasión también comentó que le encanta ponerse pelucas y jugar con su imagen.