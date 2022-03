Sol Macaluso se ha convertido en todo un icono de Telecinco desde que inició sus crónicas en Ucrania, pero parece que su aventura periodística en el extranjero ha terminado. La joven ha decidido volver a España tras varios meses en Kiev y Leópolis, tal y como ha confirmado ella misma.

En un comunicado emitido a través de la web de Telecinco, la argentina afirma que «ayer les hablaba del cansancio que se empezaba a notar tras dos meses de cobertura. Estos últimos días estuve en un dilema profesional y personal, y finalmente he tomado la decisión de volver a España. Estoy contenta porque no puedo esperar a ver a mi familia. Pero cuando pienso en que me tengo que despedir de Stefan y de Max se me rompe el corazón. Duele. Es difícil entender cuándo poner una pausa».

A pesar de esta despedida, Sol afirma que «mi cuerpo pide a gritos que le de un descanso y creo que tengo que escucharlo. Mi familia me apoya y mis compañeros de trabajo también. Seguiré ayudando todo lo que pueda a la distancia porque tengo un compromiso con todas estas personas que se quedan aquí. Sin ir más lejos, ya me voy con una misión: acompañar a Lena, la mujer de Max, a reencontrarse con Dana«.

Aclara si su vuelta a España se debe a su participación en ‘Supervivientes’

Pero parece que estos motivos no han terminado de convencer a la audiencia y un seguidor de la periodista le ha preguntado a través de Instagram si «¿vas a ir a ‘Supervivientes‘? Se comenta que tu vuelta a España es por eso«, a lo que la joven respondió que «para que te hagas una idea, tuve que googlear que es ‘Supervivientes’, porque no tenía ni idea, así que me parece que por ahí no va». Puestos en contacto con Sol Macaluso, la joven confirma a SEMANA que Telecinco ni siquiera se ha puesto en contacto con ella para participar en dicho reality, y que aunque se lo hubieran ofrecido, no accedería a participar en el formato por la dureza del mismo.

